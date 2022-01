Biseo - Borrelli - Turco Jazz Trio in concerto al Charity Café

Il trio ha partecipato ai più famosii festival jazz italiani accompagnando importanti musicisti quali Tony Scott, Gianni Sanjust, Massimo Urbani, Irio De Paula. In questa occasione propone standard jazz ampiamente rivisitati, in particolare con brani di Cole Porter, Irving Berlin, George Gershwin.

Ma la parte più rilevante del trio e l'interplay fra i tre musicisti.



Line-up

Riccardo Biseo: piano

Nicola Borrelli: contrabbasso

Lucio Turco: batteria



Via Panisperna 68

Inizio concerto ore 22:00

Per via del distanziamento, i posti fronte palco all'interno del locale, si sono ridotti a 14. Nello specifico: 3 tavolini da 2 persone nella parte superiore del nostro piccolo "anfiteatro" più altri 2 tavolini da 4 persone nella parte inferiore. Prenderemo Prenotazioni solo per la Cena con ingresso dalle 20:30 alle 21:00 (poi decade)



I concerti avranno sempre inizio alle ore 22:00 e si svolgeranno sempre in 2 SET



ad ogni SET sarà prevista una Prima Consumazione Obbligatoria al costo minimo di 10€