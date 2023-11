Birre di natale festival a Snodo Mandrione

BIRRE DI NATALE FESTIVAL

Domenica 10 Dicembre dalle 12 alle 24?prima edizione di BIRRE DI NATALE



Un giorno per soddisfare la voglia di Natale degli amanti della Birra con un Festival dedicato alle Birre di Natale.



Saranno presenti 9 birrifici che porteranno più di 30 birre artigianali.



BIRRIFICI PRESENTI??

Birrificio BierLab

Birrificio Half Brewing

Birrificio Lynn peak beer

Birrificio Radiocraft Brewery

Birrificio Tiber IG

Birrificio Aimara

Birrificio Resaka

Birra Fiorucci

Birra MostoItaliano



GIFT AREA BIRRA

Possibilità di acquistare birre artigianale in bottiglia direttamente dai birrifici per metterle sotto l’albero o per gustare con gli amici.



OLTRE ALLE BIRRE

ESCAPE SNODO (la speciale sfida di Snodo Mandrione)?

Dalle 12 a tarda sera partecipa alla sfida !?

Un ladro noto con il nome in codice di E.Nigma, l’Enigmista, ha rubato le carte dei tarocchi al Cartomante, per vendicarsi di una sua errata previsione che lo ha mandato in bancarotta.

Il ladro vuole, inoltre, sfidare le capacità del Cartomante per far emergere la sua incompetenza.

Chi aiuterà il Cartomante a risolvere gli enigmi, recuperare il suo prezioso Tesoro e salvare la sua reputazione? Che il gioco abbia inizio!



Attività per grandi e bambini e si può partecipare a qualsiasi ora, non vi è limite di tempo.



PIGNATTA TIME?

Ore 14:00 e 15:30 sfida della Pignatta a cura di @AltarDeMuertosEnRoma



PROIEZIONE PARTITA ROMA FIORENTINA

Ore 20:45 - proiezione della partita Roma – Fiorentina

Perché accontentarti di guardare la partita della Roma da solo quando puoi condividere lo schermo con i tuoi migliori amici e qualche birra artigianale? Raduna i tuoi amici, assaggia una birra e lascia che gioco abbia inizio!



CHRISTMAS DJSET?

per accompagnare la giornata



KIDSLAB?

Laboratori per bambini a ciclo continuo



MARKET?

Piccolo mercatino di dolci natalizi e regali



AREA GIOCHI?

Area giochi per grandi e piccini con:?

Area Altalene?

Area Verde?

Biliardini?

Pet Friendly?

1.500 MQ con posti a sedere e tavoli??



DOVE E QUANDO :?

?N??? Estate?Via del Mandrione 63?

Domenica 10 Dicembre

H 12.00 alle 24.00



FAQ

BISOGNA PRENOTARE??

Per questo evento non è necessario prenotazione



È UN EVENTO ADATTO AI BAMBINI??

Si ci saranno laboratori a ciclo continuo, area giochi con altalene e scivoli e spazio per giocare a palla, escape room e due appuntamenti dedicato alla sfida della pignatta.



POSSONO ENTRARE I CANI??

Si, l'ingresso ai cani è consentito.



MONETA DEL VILLAGGIO?

Per acquistare cibo e birre all'interno del villaggio è necessario cambiare gli euro con la moneta del villaggio?

Gettone Giallo -> 5 euro?

Gettone Verde -> 1 euro



INGRESSO E' LIBERO??

PER MAGGIORI INFORMAZIONI?

+ 39 0692948551?

info@sartidelgusto.it?

www.sartidelgusto.it



Ricordiamo alla clientela che l'Ingresso a Snodo è riservato esclusivamente ai soci dell'Associazione culturale Roma Città aperta affiliata ASX.?

Per accedere al locale va compilato il modulo di pre-adesione on line al Link ?

https://bit.ly/RegistrazioneAsx?



Costo della tessera 3 euro a nucleo familiare durata 12 mesi.