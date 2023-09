Dal 21 al 24 settembre, nella cornice del Tiber - Birrificio Ostiense Artigianale, torna l’appuntamento con il Birra Festival di Ostia Antica (ingresso libero).

Giunto alla terza edizione, l’evento organizzato dall’associazione Art Professional Events si preannuncia come sempre ricco di sorprese e di attrazioni. Oltre 15 tipologie di birre artigianali.

Con il Birra Festival 2023, si riuniscono per la prima volta sul litorale alcuni fra i migliori produttori artigianali del territorio romano: Hilltop Brewery, Ritual Lab, Jungle Juice, Rebel’s e ovviamente il Tiber padrone di casa. La manifestazione, dunque, sarà caratterizzata da una ricchissima presenza di birre artigianali, con oltre 15 tipologie di varianti, sapori e gradazioni. Dalla “bionda” prodotta dal Tiber con orzo coltivato al 100% a Ostia Antica alle “scure” proposte da Porter A Stout; dalle Bitter inglesi alle Ipa inedite con profumi tropicali e gusti decisi: il pubblico presente potrà spaziare su un ampio range di gradazioni che andrà dai 4 gradi delle birre più leggere fino ai 12 gradi di quelle più alcoliche.

Ampia scelta di street food Come nelle precedenti edizioni, anche quest’anno la degustazione della birra potrà essere accompagnata da un ricco menù in stile fortemente street food. Dai panini con gli hamburger agli arrosticini, dai fritti espressi alla pizza, il pubblico che prenderà parte alla manifestazione potrà davvero spaziare nei suoi assaggi e godersi a pieno questo lungo week end di fine settembre (sabato e domenica apertura anche a pranzo). Ogni giorno, inoltre, allo scoccare della mezzanotte, ci sarà l’appuntamento con gli immancabili spaghetti aglio, olio e peperoncino offerti per tutti dallo staff del Birra Festival.

Ecco alcune anticipazioni sul menù: panino con hamburger, panino con salsiccia, panino con porchetta, panino vegano, arrosticini (6 pz), Pizza Margherita, Pizza Diavola, Verdure fritte pastellate, patatine fritte, supplì, fiori di zucca, olive sscolane. La bellissima cornice del Tiber Tra le novità di questa edizione del Birra Festival troviamo senza dubbio la location. Il meraviglioso connubio, infatti, tra natura, architettura e passione per la birra, farà del Tiber la cornice perfetta per il terzo appuntamento con la manifestazione dedicata alla bevanda alcolica tanto amata in Italia e all’estero.

Situato in via di Castel Fusano 13, il birrificio artigianale di Ostia Antica ospiterà il pubblico del Birra Festival nei suoi ampi spazi esterni, caratterizzati da piante, laghetti, ponti in legno e dalla famosa serra in vetro a forma di sfera. Molto ampia anche la struttura a vetri, con ampi spazi interni suddivisi su due piani. Musica e Intrattenimento Per quanto riguarda l’intrattenimento, le quattro serate del Birra Festival saranno contraddistinte dai dj set a cura di Simone Marino che proporrà un ampio repertorio musicale in grado di far divertire tutto il pubblico presente.

Nel corso della manifestazione, inoltre, saranno presenti anche una serie di stand espositivi e un’area giochi per i più piccoli.

Orari del Birra del Festival La terza edizione del Birra Festival prenderà il via giovedì 21 settembre alle ore 18. Appuntamento serale anche per venerdì 22 settembre, mentre sabato 23 e domenica 24 settembre, l’evento durerà l’intera giornata con l’apertura anche a pranzo. L’ingresso, come detto, sarà libero. Prevista un’area parcheggio per disabili.