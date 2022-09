Birra Festival a Ostia Antica

Dopo il grande successo della prima edizione, torna l'appuntamento con il Birra Festival.

Dal 22 al 25 settembre, presso il Campo Sportivo Aldobrandini di Ostia Antica (via dei Romagnoli, 656), sono in programma quattro splendide giornate all'insegna della musica, dello street food e ovviamente della birra. Saranno ben 20, infatti, le varianti di birre che potranno essere gustate nel corso della manifestazione.

Dalle bionde alle ambrate, dalle artigianali alle più fruttate, ci sarà davvero l'imbarazzo della scelta per i numerosi amanti della bevanda alcolica prodotta dal malto che interverranno all'evento. Come nei più classici festival dedicati alla birra, in pieno stile Oktoberfest, si potrà scegliere tra numerose proposte di street food come arrosticini, hamburger, panini con la salsiccia e con la porchetta ma anche pizza, fritti e primi piatti.

L'evento in programma presso la struttura sportiva dell'Ostia Antica Calcio, facilmente raggiungibile dalla via del Mare e dalla stazione della linea Roma-Lido, sarà arricchito da un ricco programma musicale. Nella serata inaugurale, infatti, saranno di scena I Cristiani D'Avena, già intervenuti lo scorso anno, con le loro entusiasmanti cover delle sigle dei cartoni animati anni '80 e '90. A seguire, il venerdì sera, sarà la volta delle sonorità rock degli Anonymous Band e di quelle latino-americane di Joel Torres Y Danidj.

Per quel che riguarda la serata di sabato, invece, sará la volta dei Blascomodo con il loro tributo al grande Vasco Rossi. Il programma musicale, infine, si chiuderà domenica sera con l'attesa cover dei Maneskin e la coinvolgente esibizione della Banda del Ballo.

L'ingresso al Birra Festival sarà gratuito mentre gli orari di apertura saranno: il giovedì dalle 17 alle 24; il venerdì, il sabato e la domenica dalle 11 alle 24. Per il parcheggio si consiglia di utilizzare l'area sosta antistante alla stazione di Ostia Antica che sarà custodita tutte le sere dalle 20 alle 24.

L'elenco delle birre

BIRRA DEL BORGO

Lisa - 5 %, Maledetta - 6,2%, Reale IPA - 6,4 %, Duchessa - 5,8%, Ducale - 8,5 %, Cortigiana -

5%, Reale Extra - 6,4 %

LOWENBRAU

Original - 5,2 %, Pils - 5,2%, Urtyp - 5,4 %

LEFFE

Blonde - 6,6 %, Rituel - 9%, Rouge - 6,6 %, Ambrèe - 6,6 %

TENNENT'S

Super - 9 %, Extra - 9,3 %

FRANZISKANER

Weiss - 5 %, Reller - 5,2 %

OSTIA CHE BIRRA

Bionda Lager - 5%, Ambrata Ipa - 6%

Il programma dell'evento

GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE

18:30 - Vito Valenti (Le chitarre dagli anni '50 agli anni '70)

19:30 - Precious Time (Rock)

20:30 - Inaugurazione del Birra Festival 2022

21:00 - Cristiani D'Avena

23:00 - Balli di gruppo

VENERDìÌ 23 SETTEMBRE

17:00 - Renato Zero incontra Franco Califano

19:00 - Anonymous Band (Rock anni '70)

21:00 - Joel Torres Y Danidj in concerto

23:00 - Balli di gruppo

SABATO 24 SETTEMBRE

16:00 - Piano Bar con Carlo Cherubini

18:00 - Achab (Rock & Blues)

21;00 – Blascomodo

23:00 - Balli di gruppo

DOMENICA 25 SETTEMBRE

15:00 - Never Too Late (Rock - Blues)

17:00 - Giulio Todrani in concerto

19:00 - Maneskin Tribute

21:00 - La Banda del Ballo

Per info e contatti: 340.4523880 - www.birrafestival.it