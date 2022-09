Biopic Fest, il festival cinematografico sui personaggi che hanno segnato la storia

Dal 23 al 28 Settembre torna il Biopic Fest per riflettere, nella splendida cornice di Villa Borghese a Roma, su tematiche sociali e opere biografiche per conoscere personaggi che hanno segnato la storia in tutti i suoi campi

Cos'è il Biopic Fest

Il Biopic Fest è un festival cinematografico internazionale che promuove tematiche sociali e opere biografiche dedicate a personaggi che hanno segnato la Storia in tutti i suoi campi: politica, musica, pittura, scultura, poesia, danza, cinema, architettura, sport e scienza. Vite straordinarie ed eventi epocali da scoprire, approfondire e rivivere insieme attraverso la magia del cinema.

La terza edizione del Biopic Fest si terrà nel cuore di Roma, all’interno di Villa Borghese, presso la Casa del Cinema e il Cinema dei Piccoli riconosciuto come il cinematografo più piccolo del mondo dalla Guinnes World Records Ltd.

Tutti i film in concorso verranno trasmessi in diretta anche nella sala cinematografica virtuale Biopic Fest Live per raggiungere il suo pubblico e coinvolgerlo prima durante e dopo la proiezione attraverso una chat in cui condividere con gli altri compagni di sala opinioni e riflessioni. In questo modo, anche il pubblico eventualmente impossibilitato a partecipare fisicamente al festival potrà diventare spettatore attivo e votare ogni film al termine della proiezione.

L’ingresso al Festival è gratuito fino a esaurimento posti. Ospiti d'eccezione della manifestazione saranno Beppe Signori e Simone Moro. L'evento si svolgerà presso la Casa del Cinema e il Cinema dei Piccoli.

Per info su film e programma consultare il sito www.biopicfest.com. L'evento è organizzato con il sostegno della Regione Lazio.