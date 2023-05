Il Bioparco "fa alla romana", biglietti a metà prezzo se sei residente a Roma

Orario non disponibile

Quando Dal 15/05/2023 al 19/05/2023 Orario non disponibile

"Se sei residente a Roma, dal 15 al 19 maggio Famo alla romana!”. E' il messaggio lanciato in questi giorni dal Bioparco che presenta un'iniziativa solo per chi risiede nella Capitale.

Bioparco, biglietti a metà prezzo per i romani

Il Bioparco è nato nel 1911, è un pezzo di Roma e per questo vuole omaggiare i romani regalando quattro giorni di biglietti a metà prezzo per visitare 17 ettari di parco, più di 1.000 animali tra mammiferi, rettili anfibi e uccelli, oltre 700 specie fra piante e fiori, spazi per bambini, aree picnic e altro ancora.

Il biglietto intero avrà dunque un costo di 8,50 euro (anzichè 17) e quello ridotto di 7 euro (anziché 14). Potrà essere acquistato esclusivamente presso le biglietterie del Bioparco previa esibizione di un documento che attesti la residenza nella città di Roma.