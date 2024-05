Biodiversamente 2024 - Mercati contadini in festa

Mercati Contadini in Festa - Edizione straordinaria in programma domenica 19 maggio dalle 9 alle 19. Il Mercato contadino di Roma e dei Castelli Romani, in occasione della vigilia della Giornata Mondiale della Biodiversità e della Giornata Mondiale della Diversità Culturale per il Dialogo e lo Sviluppo, presenta l’evento Biodiversamente - Mercati Contadini in Festa.

Una giornata da trascorrere tutti insieme, street food contadino, pic-nic sul prato più grande di Roma, degustazioni di prodotti tipici, artigianato creativo, del riuso e del riciclo, laboratori e attività per grandi e bambini, market magico, area olistica e del benessere.

Appuntamento all'Ippodromo di Capannelle.