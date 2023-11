Binario 23 in concerto all'Alvarado Street presentano il nuovo singolo Weekend

Venerdì 3 novembre sul palco dell’Alvarado Street i Binario 23 presentano il loro secondo singolo autoprodotto dal titolo Weekend. Se il precedente Le luci della sera, uscito lo scorso giugno, attingeva a sonorità reggae e a nostalgie anni ’90, quest’ultimo mostra un altro volto del quartetto romano, tra torpori psichedelici e bordate post-punk.

Il tema del testo stavolta è personale, non sociale. L’approccio resta però narrativo e un fil rouge lega le due canzoni: il racconto di una rivalsa, questa volta successiva alla traumatica rottura di una relazione. E invariata rimane la filosofia “Do it yourself”, dalla produzione, affidata al chitarrista Simone Bisceglie, alla copertina, opera estemporanea del bassista. In apertura del concerto all’Alvarado Street ci sarà il countryautore capitolino Daniele Marini.



Carlo Cammarella (voce e chitarra), Simone Marinelli (batteria) e Francesco Russo (basso) si sono incontrati in una cover band grunge e, a furia di serate, hanno iniziato a scrivere qualcosa insieme. Con l’arrivo del chitarrista Simone Bisceglie, i Binario 23 iniziano a portare i loro brani in giro per i locali dell’Urbe. L’album doveva uscire nel 2021 ma sappiamo come è andata. “Le luci della sera” è il primo singolo. Ne arriveranno altri due nei prossimi mesi, prima dell’uscita del disco a fine anno. E saranno completamente diversi. I Binario 23 parlano di quello che vedono. Delle “strade distrutte e ammaccate” che vi accompagnano a lavoro la mattina. Delle vostre “facce grigie e arrabbiate” alla fermata dell’autobus. I Binario 23 parlano tante lingue: il punk, la new wave, il reggae e il rock’n’roll. I Binario 23 parlano anche di te.