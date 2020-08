Bim Bum Band in concerto presso il Confusione Fest

La Bim Bum Band è una cartoon cover band dalle caratteristiche uniche in Italia, formata da un gruppo di giovanissime voci, cantanti adulti e musicisti d'eccezione, che interpretano le intramontabili sigle dei cartoni animati dagli anni '80 ai giorni d'oggi. Uno spettacolo coinvolgente capace di scuotere il bambino che è in ognuno di noi, costruito attorno ad un ricchissimo repertorio studiato con cura per soddisfare i gusti di ogni tipo di pubblico. Queste sono solo alcune delle peculiarità' di un gruppo che vi porterà indietro nel tempo in un viaggio nostalgico tra musica e ricordi. Bim Bum Band: le sigle dei cartoni animati proprio come le ricordate!



Confusione Fest

Via Galla Placidia 184 – Roma

live music dalle 21.30 alle 23.30

Info: 3382751028 – 3939413368

(prenotazione obbligatoria)

INGRESSO GRATUITO



Aperto tutti i giorni dalle 17 alle 2.00

parcheggio custodito in area / 2€

food truck / MOZAO - Street Food & Banqueting - Pret-à-Polpett

cocktail bar - birreria – winetasting



Line-up

Aleks Ferrara (voce/cori),

Manuela Condo' (voce/cori),

Angela Grassi (voce/cori),

Daniele Pulpito (basso),

Marco Scarozza (tastiere),

Mirko Eramo (chitarra/cori),

Riccardo Rossi (batteria).

Noemi (voce/cori),

Alessandra (voce/cori).