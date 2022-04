Big City Life: la street art a Tor Marancia

Sabato 23 aprile, ore 15, il progetto di street art Big City Life rappresenta oggi una delle più interessanti realtà artistiche locali. L’iniziativa, nata grazie al lavoro della galleria 999Contemporary Art Gallery, ha preso vita a partire dal mese di gennaio del 2015 e ha visto come protagonista lo storico lotto 1 di case popolari di proprietà ATER del Comune di Roma, trasformato in un vero e proprio distretto di street art. Lo scopo del progetto è stato quello di giungere ad una piena riqualificazione urbana, culturale e sociale attraverso l’arte contemporanea. Per questo sono stati chiamati venti artisti provenienti da diversi paesi che, in costante rapporto con gli abitanti del luogo hanno trasformato la borgata romana in un vero e proprio museo a cielo aperto.



ESPERIDE RICORDA:



