Big Cat Swing al Village Celimontana

Nuovo appuntamento al Village Celimontana con la serata "SWING SWING SWING". La scuola di ballo Feel That Swing utilizzerà lo spazio pedana del Festival per una dimostrazione di ballo "primi passi" gratuita per tutti quelli che si vogliono avvicinare a questo genere. A seguire il concerto di Big Cat Swing.

Un viaggio musicale nell'America degli anni 30 e 40 con il "Big Cat Swing"che riprenderà le grandi melodie del Great American songbook con brani come "Cheek to cheeck", "I' m beginning to see the light", "Dream a little dream of me"... e renderà omaggio ai grandi autori come Cole Porter, Irvin Berlin, Rogers & Hart... e alle grandi interpreti dello Swing (Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Peggy Lee) in un’ atmosfera leggera e divertente.

Tutti i martedì, inoltre, sempre prima del concerto, ci sarà la mostra "Lolá London Style": 8 anni di riproduzioni vintage, dagli anni 20 agli anni 60, in esclusiva per Village Celimontana.

INGRESSO LIBERO

DALLE ORE 20:00 - LOLA' LONDON STYLE

ORE 21:00 - LEZIONE PRIMI PASSI con la scuola di ballo FEEL THAT SWING

ORE 22:00 - INIZIO CONCERTO

Line-up:

Renato Gattone - contrabbasso

Monica Proietti Tuzia - voce

Mario Donatone - pianoforte e voce

Augusto Creni - chitarra

Francesco Bonofiglio - batteria