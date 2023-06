Big band americana Cw Jazz al Parco del Celio

Jazz& Image, nello splendido scenario del Parco del Celio, a due passi dal Colosseo, a cura dell'Associazione Culturale Suond Image, con la direzione artistica dell'Alexanderplatz di Eugenio Rubei, presenta, martedì 27 e mercoledì 28 giugno la big band americana CW JAZZ.

CW Jazz è un’orchestra fondata nel 2017 con il chiaro obiettivo di formare futuri insegnanti di alto livello nell’area neworkese e per poter continuare a trasmettere la cultura e la raffinatezza del linguaggio jazzistico anche negli istituti scolastici e di alta formazione. Il Jazz affonda le sue radici negli Stati Uniti e continua a crescere e a modificarsi attingendo anche dai generi più disparati, come il rap, il punk, che a loro volta ne sono stati influenzati.

La CW JAZZ si è esibita con musicisti di chiara fama, come with Michael Williams, Dave Seeley, Dante Luciani and Dave Mancini, Patrick Hession, Melissa Gardner, Mike Dabanewicz ed ha organizzato e realizzato numerose clinics e workshop nell’area newyorkese.La loro partecipazione a Jazz&Image fa parte di un tour tutto italiano, che comprenderà anche altre città d’arte come Firenze o Venezia.