Big Babol Circus, spettacolo per bambini

Torna al Teatro SS Aquila e Priscilla lo spettacolo "Big Babol Circus" di Daniele Antonini. Uno spettacolo che alterna magie comiche, giocolerie e clownerie e le immancabili bolle di sapone.

L'appuntamento è domenica 3 aprile, alle 15,30 e alle 17 in via Pietro Blaserna, 105, in zona Marconi.

Uno spettacolo che entusiasma grandi e piccoli e regala stupore e allegria. La prenotazione è obbligatoria poiché ci sono pochi posti disponibili.

Per info e prenotazioni contattare il numero 3343608324

Foto dalla pagina Facenook di LiFra associazione culturale