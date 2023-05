Bienvenido a España, festa spagnola a Snodo Mandrione

L’atmosfera caliente della Spagna sbarca al Pigneto con spettacoli favolosi al ritmo di musica, folklore e cibo tipico spagnolo.



SPETTACOLI & CULTURA

** Dalle ore 14:00 alle 15:00 spettacolo di Flamenco a cura della compagnia Flamenco Flores – Tablao itinerante.

La compagnia propone uno spettacolo di danza, musica e canto flamenco tradizionale, che si potrebbe ammirare in una magica notte sivigliana, in uno dei più rinomati tablaos della capitale andalusa. Uno spettacolo di flamenco regala allo spettatore una particolare coinvolgimento, una carica emotiva che nessuna altra forma di danza è in grado di regalare



** Dalle ore 15:00 Lezione di lingua spagnola con la Professoressa Chiara Lazzari.



** Dalle ore 15:45 TALK – Flamenco , la Spagna Gitana a cura di Lisa Flores

“Il dolore di una razza” scriveva Garcia Lorca. Suoni, voci e danza di migrazione di popoli, molto probabilmente provenienti dall’India, carichi del proprio bagaglio culturale, si stabilirono in Andalusia intorno al secolo XVI-XVII. Da qui nacque un genere musicale ibrido, una fusione di suoni gitani, ebrei, africani, arabi, che converse con i suoni autoctoni andalusi e che il tempo plasmò creando un ritmo oggi riconoscibile nel monde e che nel 2010 l’Unesco ha riconosciuto come Patrimonio Culturale Immateriale dell’umanità



** Dalle ore 16:30 alle ore 17:30 – Lezione aperta di Flamenco a cura di Flamenco Flores

La lezione prevede una prima parte di riscaldamento muscolare, esercizi di impostazioni del BRACEO (movimento delle mani e delle braccia), collocazione del busto, tecnica di zapateado e molto altro.



** Ore 18:00 spettacolo di musica gitana a cura del chitarrista Francesco Grant, un’ora in cui il pubblico verrà travolto dalle grandi tradizioni dei balli di tarantella, pizzica e rumba gitana flamenca. La grande tradizione dei balli di tarantella e pizzica e della rumba gitana flamenca insieme in uno spettacolo di grande festa popolare. Uno straordinario “ensemble” composto da cantante, musicisti e ballerini.



CIBO SPAGNOLO

Cucina spagnola a cura del ristorante FOOD ON THE ROAD



MARKET

Piccolo mercatino delle pulci



KIDS LAB

A cura di Tatiana Gargiulo Indipendent Usborne Organiser, Charlie personal Book Shopper in Partnership with Usborne, IO LEGGO inglese – In partnership with Usborne (laboaratori creativi a partire da 3 anni).



AREA GIOCHI

Area giochi per grandi e piccini con:

Area Altalene

Area Verde

Biliardini

Pet Friendly

1.500 MQ con posti a sedere e tavoli



Ricordiamo alla clientela che l'Ingresso a Snodo è riservato esclusivamente ai soci dell'Associazione culturale Roma Città aperta affiliata ASX.

Per accedere al locale va compilato il modulo di pre-adesione on line al Link

https://bit.ly/RegistrazioneAsx

oppure è possibile fare la tessera, qualora non si abbia, all'ingresso della manifestazione

Costo della tessera 3 euro a nucleo familiare durata 12 mesi.



Vi aspettiamo presso

Via del Mandrione 63

Dalle 12.00 alle 21.00



PER MAGGIORI INFORMAZIONI

+ 39 0692948551



