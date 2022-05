Dal 14 maggio al 10 luglio, a dieci anni dalla sua prima edizione, si svolgerà la V edizione di BACC Biennale Arte Ceramica Contemporanea presso il Museo Archeologico Tuscolano e Scuderie Aldobrandini, a Frascati.

Ideata e promossa da Ass.ne Contemporanea Arte e Cultura e IRVIT - Istituto Regionale Ville Tuscolane, con il Patrocinio del Ministero della Cultura, Comune di Frascati, Camera Municipale e Biennale Internazionale d’Arte Ceramica di Aveiro, Portogallo, Museo Archeologico Tuscolano -Scuderie Aldobrandini di Frascati, MIC - Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza, ADI Lazio -Ass.ne per il Disegno Industriale e AiCC - Ass.ne italiana Città della Ceramica.

A cura di Lorenzo Fiorucci, con la partecipazione curatoriale di Beatrice Conte e Francesca Pirozzi, si disegna con rinnovato spirito allo scopo di risollevare le voci dei suoi veri protagonisti, gli artisti. A loro è affidata e dedicata la V edizione, costruita sul presupposto che l’incontro con un artista rappresenti sempre un’esperienza straordinaria. E da questa straordinarietà si farà orientare, chiedendo ai suoi primattori di restituire al pubblico un frammento del proprio mondo per immaginare il futuro,liberando gli occhi da visioni stancamente consolidate e preparando la mente a nuove utopie verso cui tendere.

La Biennale sarà quindi lo spazio fisico in cui gli artisti si offriranno di “Vedere - e rendere visibile - l’invisibile”, sfruttando le potenzialità cross-mediali e plastiche dell’arte ceramica contemporanea e con i visitatori, in una progressione di incontri finalizzati alla costituzione di un archivio open source. E in continuità con la sua III edizione, ospiterà l’artista portoghese Alberto Vieira in rappresentanza della Biennale Internazionale d’Arte Ceramica di Aveiro, Portogallo.

Una sezione omaggio sarà inoltre dedicata all’artista Emanuele Astengo. Espongono: Gian Luca Bianco, Nicola Boccini, Paolo Canevari, Bruno Ceccobelli, Mirco Denicolò,Silvia Fiorentino, Eduardo Herrera, Mutsuo Hirano, Thomas Lange, Massimo Luccioli, Mirna Manni,Rocco Natale, Marta Palmieri, Samantha Passaniti, con la partecipazione di Alberto Vieira dalla Biennale del Portogallo.