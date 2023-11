Bibo Frizzante, la prima edizione della fiera di vini artigianali

Dall' inedita collaborazione fra Bibo Potabile SRL e Troppo Frizzante nasce la prima edizione della fiera di vini artigianali Bibo Frizzante.

L’evento si terrà domenica 26 e lunedì 27 novembre, nella cornice del MONK, in Via Giuseppe Mirri, 35. Saranno presenti circa quaranta produttori provenienti da tutta Europa. La fiera non vuole essere una semplice esposizione tradizionale, ma una vera e propria festa dove si potrà avere un contatto diretto con molte realtà interessanti, degustare vini veri, ascoltare musica in dj set e molto altro ancora.

Un appuntamento per gli appassionati di vini, dove si parlerà di territorio, cultura e amore che hanno i produttori nel raccontare il loro prodotto.

Bibo Frizzante prende forma dall’iniziativa di Bibo Potabile e affonda le proprie radici nella loro idea e concezione di distribuzione: non solo un’azienda che distribuisce vino, ma il supporto a un’agricoltura fatta di persone che danno il loro contributo alla difesa ambientale e culturale; ricercare, scoprire e supportare quelle realtà che farebbero una gran fatica a farsi conoscere e a comunicare il proprio lavoro.

La passione per i vini artigianali ha unito il pensiero dei creativi di BSocial Agenzia di Comunicazione che nasce a Roma, ma con lo sguardo verso l’Europa ed eCo che svolgerà il ruolo di Green Media Partner dell’evento. eCo nasce nel 2022 come pagina Instagram, con l’obiettivo di sensibilizzare gli utenti verso tematiche sostenibili, green e inclusive. Argomenti che non deveono essere sottovalutati e hanno la necessità di una collaborazione condivisa.

In questa ottica eventi come Bibo Frizzante esprimono la volontà di essere sensibili verso tali tematiche, creano momenti di inclusione e confronto.

Per questo motivo eCo rappresenta un canale perfetto per garantire un' informazione chiara, innovativa e di qualità attraverso la voce di una nuova comunicazione sostenibile.