Biathlon culturale con violino e bicicletta

14 concerti, 31 giorni, 1.200 chilometri. La violinista Franziska Strohmayr va da Augusta fino a Roma in bici e tiene concerti con opere di Bach & Paganini.

In primavera 2022 la giovane musicista Franziska Strohmayr inizia un viaggio straordinario: con la sua bicicletta parte da Augusta e va a Roma con il violino sulle spalle, un impegno di per sé formidabile. Ma non è tutto - la Strohmayr suonerà in chiese e sale da concerto ricercate con un programma sofisticato ed unico. Il pubblico potrà ascoltare non solo la partita in D minore per violino di Bach, ma anche dodici capricci di Niccolò Paganini.



Il concerto a Roma si terrà nella nella chiesa di Santa Maria dell'Anima, sede dell'Istituto papale di lingua tedesca. Sarà l'ultimo concerto della tournée che verrà conclusa dalla violinista con la visita della messa di Pentecoste nella basilica di San Pietro.