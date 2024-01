Bianchini, Solimene, Florio, Merenda Quartet in concerto al Charity Café

Venerdì 26 gennaio sul palcoscenico del Charity Café di Via Pasnisperna andrà in scena il quartetto composto da Filippo Bianchini al sax tenore, Vittorio Solimene al pianoforte, Vincenzo Florio al contrabbasso e Francesco Merenda alla batteria. La formazione si caratterizza per la ricerca melodia che delinea un ritmo, e che scorre tra armonie come un fiume in piena. E' questo, quello che cercano di fare in maniera poetica questi musicisti.



Line-up

Filippo Bianchini: sax tenore

Vittorio Solimene: piano

Vincenzo Florio: contrabbasso

Francesco Merenda: batteria



Charity Café

Via Panisperna 68

AperiTIME dalle 19 alle 21



Ingresso con Prima Consumazione Obbligatoria al prezzo minimo di € 10 - successive al prezzo di menù - No prenotazione