Beyond Psyche, la mostra alla Sacripante Gallery

Le tele di Andrea Marchesini, artista vicentino, saranno ospitate dall’11 al 27 marzo negli spazi espositivi della Sacripante Gallery in Rione Monti.

La mostra, intitolata “Beyond Psyche”, curata da Un Quadro di Te A.p.s, raccoglie le opere più recenti dell’artista che fanno parte del ciclo “Generation Beyond”.

L’obiettivo di Marchesini è quello di riportare sulla tela, con intensità comunicativa, le sfide che la psiche di ciascuno di noi deve affrontare per maturare e cogliere l’essenza della realtà. Per fare ciò, l’artista usa colori vividi e tessuti vari componendo elementi astratti e simbolici che producono un pattern visivo intrigante per l’attenzione dell’osservatore e lo invita al dialogo con il messaggio implicito nell’opera.



La scelta di collaborare con la Sacripante Gallery non è casuale. Lo spazio, nato dalle sale di un ex-convento del ‘700, mescola al suo interno arte, musica e design, dando vita a un ambiente informale e coinvolgente.



Il vernissage, che si terrà venerdì 11 marzo alle ore 18:30, comprenderà la presentazione del progetto e dell’artista da parte della critica d’arte Valeria Cirone.

A seguire, il pubblico potrà dialogare con l’artista Andrea Marchesini e i curatori di Un Quadro di Te, associazione di

promozione sociale ligure.



Chi è Andrea Marchesini

Andrea Marchesini vive e lavora a Barbarano Vicentino. Figlio d’arte, completa i suoi studi a Londra dove, inoltre, frequenta la scena giovanile locale degli anni ‘90. Per lavoro si ferma a lungo a Dublino, Barcellona e Roma. Tutte queste esperienze gli permettono di maturare un linguaggio personale basato su gesti decisi, ponderati ed energici che tracciano sulla tela elementi astratti in grado di esprimere la sua personalità.



Info:unquadrodite@gmail.com