Beyond Binaries, la mostra collettiva

Dal 14 al 28 settembre Beyond Binaries sarà in mostra negli spazi di AlbumArte, in via Flaminia 122 a Roma presentando le nuove produzioni artistiche, nate dall’omonimo progetto Beyond Binaries. Residenze per un’arte partecipativa e transfemminista a cura di Erinni.



Mara Oscar Cassiani, Collettivo Call Monica, Ginevra Petrozzi e Giulia Tomasello hanno lavorato in questi mesi a opere inedite, rielaborando i risultati delle esperienze delle residenze partecipative svolte nel quartiere di Torpignattara dal 20 al 30 giugno 2022.



Il progetto Beyond Binaries. Residenze per un’arte partecipativa e transfemminista nasce dalla volontà di indagare questioni legate alle dinamiche identitarie e di genere, in relazione al territorio di Torpignattara, area metropolitana di Roma in cui, storicamente, si sono sedimentate traiettorie migratorie e comunità differenti.



Tutte le artiste coinvolte indagano, con linguaggi e pratiche differenti, le varie tematiche emerse dallo scambio con le persone che abitano e attraversano il territorio.