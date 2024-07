Bevo solo rock'n roll al Village Celimontana: Roberta Vaudo & the Blue Whistles in concerto

Domenica 21 luglio doppio appuntamento al Village Celimontana. Si comincia con il brunch che vede protgagonista Gianmarco Giannetti il quale narrerà magistralmente le avventure musicali e non di uno dei talenti più cristallini della musica degli ultimi anni. Una vita travagliata e interrotta troppo presto, ma che ha lasciato a noi e alle generazioni future la musica di un'artista fuori dal comune.



L’appuntamento serale è invece con Bevo Solo Rock'n'Roll: una serata vintage all'insegna della musica degli anni '50. Prima del concerto la scuola di ballo ROCK AROUND THE SWING utilizzerà lo spazio pedana del Festival per una dimostrazione di ballo gratuita.



Live ROBERTA VAUDO & THE BLUE WHISTLES: “Roberta Vaudo & The Blue Whistles” è un progetto che ha saputo conquistare col proprio sound la scena musicale capitolina. L’obiettivo della band è quello di reinterpretare le grandi voci del Rhythm & Blues anni ’50, tra cui le celebri Ruth Brown, LaVerne Baker, Varetta Dillard ed Etta James. Il repertorio prevede anche incursioni in generi musicali dello stesso periodo, spaziando dal boogie woogie al rock and roll. La band nasce nel 2014 da un’idea di Roberta Vaudo, cantante poliedrica che accoglie nella sua carriera musicale un repertorio vasto che passa dallo Swing al Blues nelle sue espressioni più diverse.



BRUNCH STORIA E MUSICA

GIANMARCO GIANNETTI RACCONTA AMY WINEHOUSE – ore 13:00

BEVO SOLO ROCK’N ROLL

Lezione di ballo "Primi Passi" a cura della scuola

ROCK AROUND THE SWING – ore 21:00