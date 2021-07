Bevo Solo Rock’n’roll al Village Celimontana: Elvis & The Last Sparrows in concerto

L’appuntamento della domenica al Village Celimontana è con Bevo Solo Rock'n'Roll: una serata vintage all'insegna della musica degli anni '50. Prima del concerto la scuola di ballo Rock Around The Swing utilizzerà lo spazio pedana del Festival per una dimostrazione di ballo gratuita. Il LIVE di domenica 25 luglio è con Elvis & The Last Sparrow.



La serata musicale Bevo solo Rock n' Roll con il Live di Elvis & The Last Sparrow farà rivivere la meravigliosa atmosfera degli anni 50. Lo Scugnizzo napoletano di nome Elvis, accompagnato dalla sua band composta da Luca Casagrande alla chitarra, Mimmo Catanzariti al basso, Stefano Parenti alla batteria e Muzio Marcellini al piano, attraverso le canzoni di Elvis Presley e di artisti dell'epoca quali Carl Perkins, Ricky Nelson, Jerry Lee Lewis ed altri vi farà scatenare dall’inizio alla fine del concerto.



Tutte le domeniche, inoltre, sempre prima del concerto, ci sarà la mostra "Lolá London Style": 8 anni di riproduzioni vintage, dagli anni 20 agli anni 60, in esclusiva per Village Celimontana.

INGRESSO LIBERO



VILLAGE CELIMONTANA

Villa Celimontana

Via della Navicella, 12

00184 ROMA

info 3490709468

www.villagecelimontana.it



DALLE ORE 20:00 - LOLA' LONDON STYLE



ORE 21:00 - DIMOSTRAZIONE PRIMI PASSI con ROCK AROUND THE SWINGORE 22:00 - INIZIO CONCERTO

