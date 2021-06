Bevo Solo Rock’n’roll: Marco Liotti & Fifty Fifty in concerto al Village Celimontana

L’appuntamento della domenica al Village Celimontana è con Bevo Solo Rock'n'Roll: una serata vintage all'insegna della musica degli anni '50. Prima del concerto la scuola di ballo Dance Boogie Woogie utilizzerà lo spazio pedana del Festival per una dimostrazione di ballo gratuita. Il LIVE di domenica 4 luglio è con Marco Liotti & Fifty Fifty.



La band ripropone le canzoni più famose degli anni '50 '60: Diana, Put head on my shoulder (Paul Anka), Oh Carol, Stupid Cupid (Neil Sedaka), Smoke gets in your eyes, The great Pretender (Platters) Elvis Presley...e tutto il Doo-wop...oltre le colonne sonore di film come Happy Days, Dirty Dancing, Grease, Pretty woman i più famosi rock 'n' roll. Ma anche degli standard jazz-swing come Fly me to The Moon, I've got you under my Skin, Cheeck to cheeck.



Il sound è quello lineare di quegli anni, gli strumenti base: pianoforte, chitarra, contrabbasso, batteria e il sax tenore. Il tutto con suoni puliti e il largo uso dei cori. Domina su tutto la bella voce da crooner e la presenza scenica del leader Marco Liotti.



Tutte le domeniche inoltre, sempre prima del concerto, ci sarà la mostra "Lolá London Style": 8 anni di riproduzioni vintage, dagli anni 20 agli anni 60, in esclusiva per Village Celimontana.



INGRESSO LIBERO



VILLAGE CELIMONTANA

Villa Celimontana

Via della Navicella, 12

00184 ROMA

info 3490709468

www.villagecelimontana.it



DALLE ORE 20:00 - LOLA' LONDON STYLE

ORE 21:00 - DIMOSTRAZIONE PRIMI PASSI con ROCK AROUND THE SWING

ORE 22:00 - INIZIO CONCERTO



Line-up

Marco Liotti, Voce

Cristiano Riccardi, Chitarra

Cristian Fortucci, Voce/Piano

Fabio Mancano, Sax Tenore



Massimiliano Pischedda, ContrabbassoTommaso Sansonetti, Batteria

