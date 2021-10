Bevo solo Rock'n Roll al Cotton Club: Four Vegas in concerto

L'appuntamento dedicato al Rock'N'Roll anni '50 della domenica: una serata vintage e divertente all'insegna del Rock'n Roll. Verrete catapultati negli anni '50 grazie ai nostri gruppi live così coinvolgenti da fare ballare i più timidi. Lezione di ballo "primi passi" con le migliori scuole di Roma che si alterneranno di domenica in domenica. Lezione di ballo a cura della scuola ROCK AROUND THE SWING.



Il LIVE di questa Domenica è con i FOUR VEGAS, la band che indelebilmente e definitivamente vi farà rivivere le magiche ed indimenticabili atmosfere degli anni 50 e 60 con un repertorio che lascerà pieno spazio alle emozioni ed ai ricordi facendo rimanere gli spettatori senza fiato grazie ad uno show con un repertorio adatto a tutte le età. Verrete catapultati indietro nel tempo in viaggio nella storia e nel costume di uno dei periodi più belli, spensierati e musicalmente fervidi che ha favorito la nascita del Rock and Roll, del Twist e del Beat.



Line-up

AL BIANCHI VOCE

VALERIO BULZONI TASTIERA - VOCE

FABIO TADDEO CHITARRA

MANUEL MELE BASSO - VOCE

GINO FERRARA BATTERIA

Prezzo special del BEVO SOLO ROCK'N ROLL:

LEZIONE + CONCERTO + DRINK 10€

LEZIONE + CONCERTO + DRINK + PINSA ROMANA 18€



Ingresso ore 19.30

Lezione ore 20.00

Concerto ore 21.00

COTTON CLUB

via Bellinzona, 2 (Angolo con Corso Trieste)

00198 ROMA

info e prenotazione

349.0709468



www.cottonclubroma.it

