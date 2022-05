Beviamoci Sud Wine Festival

Dopo più di due anni finalmente si riaprono le porte di uno degli eventi enogastronomici più attesi della Capitale: Beviamoci Sud a Roma!



Il 14 e 15 maggio, a Roma, L’agenzia Riserva Grande, in collaborazione con Andrea Petrini, blogger di Percorsi di Vino, e con il giornalista Luciano Pignataro, promuovono la quarta edizione dell’evento dedicato ai grandi vini del Sud Italia.

Una manifestazione volta a promuovere esclusivamente aziende rappresentative delle varie aree vitivinicole del nostro affascinante Sud che, al contempo, vuole mantenere uno standard qualitativo di alto livello. Un’occasione unica, per appassionati wine lovers ed operatori del settore, di poter degustare tutte le eccellenze vinicole di un territorio culla, da tempi immemori, di grandi vini dalla inconfondibile personalità, intrisi di storia, cultura e territorialità unica al mondo.



IL PROGRAMMA



Sabato 14 Maggio 2022

Ore 14:00 - Apertura banchi di assaggio

Ore 14:15 – Seminario: “Il variegato universo dei bianchi nelle terre dell’Ovest siciliano” a cura del Master of Wine Gabriele Gorelli (su invito)

Ore 16:30 – Seminario: “Cinque sfumature di rosso nella Sicilia orientale” a cura del Master of Wine Gabriele Gorelli (su invito)

Ore 20:00 - Chiusura banchi di assaggio



Domenica 15 Maggio 2022

Ore 11:00 - Apertura banchi di assaggio

Ore 12:00 – “Lectio magistralis sull’uso dei lieviti nella storia del vino italiano” a cura del Prof. Giancarlo Moschetti

Ore 15:00 – Verticale Storica Aglianico del Vulture “La Firma” Cantine del Notaio a cura di Luciano Pignataro

Ore 17:30 – L’eleganza del Cannonau - Presentazione dell’Associazione Mamojá a cura di Luciano Pignataro e Giovanni Ladu

Ore 20:00 - Chiusura banchi di assaggio



Ingresso alla manifestazione (non occorre prenotazione):

Il biglietto potrà essere acquistato con le seguenti modalità:

- all’ingresso della manifestazione a 25 €

- online, al seguente link: https://bit.ly/3qjJfTw, a 20 €

Convenzioni:

-Sommelier: 20€ (Previa dimostrazione con tesserino valido anno corrente)

-Fidelity Card Riserva Grande: 20€

All’ingresso verrà fornita una tasca porta bicchiere e sarà richiesta una cauzione di 5 euro per la consegna del bicchiere da degustazione, che sarà restituita alla riconsegna del bicchiere.