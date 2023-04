Beviamoci Sud Roma 2023

Prezzo non disponibile

Riserva Grande, in collaborazione con Andrea Petrini di Percorsi di Vino e con il giornalista Luciano Pignataro, anche quest’anno realizzerà la manifestazione Beviamoci Sud a Roma, giunta alla sua quinta edizione, dedicata esclusivamente ai grandi vini del Sud Italia, con una rappresentanza anche di vini del Lazio, quale regione che ospita l’evento.

Per questa nuova edizione, l’evento si svolgerà presso il Grand Hotel Palatino di Roma il 6, 7 e 8 maggio 2023.

Perché Beviamoci Sud?

Come per le passate edizioni, la manifestazione permetterà ad operatori del settore ed appassionati di degustare tutte le eccellenze vinicole di un territorio culla, da tempi immemori, di grandi vini dalla inconfondibile personalità, intrisi di storia, cultura e territorialità unica al mondo. La mission dell'evento è lanciare e far crescere una manifestazione volta a diffondere e valorizzare la grande qualità enoica, storica e culturale dei molteplici e diversi territori vocati del Sud d’Italia.

Le novità di Beviamoci Sud 2023

Tante e importanti le novità di questa nuova edizione:

la prima riguarda l’estensione della manifestazione anche alla giornata di lunedì 8 maggio, che dedicheremo agli operatori Ho.Re.Ca e alla stampa specializzata;

la seconda riguarda la consegna, lunedì 8 maggio alle ore 14, del premio di grande qualità, le “Eccellenze di Beviamoci Sud 2023”, che verrà riconosciuto alle etichette di maggior pregio prodotte dalle aziende espositrici, selezionate grazie alla valutazione di una giuria tecnica di assoluto livello;

la terza sarà l’assegnazione, lunedì 8 maggio alle ore 16, del riconoscimento “Ambasciatori di Beviamoci Sud 2023”, agli esercizi che propongono le etichette che maggiormente sup-portano e valorizzano la produzione vinicola del Meridione e che corrispondono ai seguen-ti requisiti: proposta di una selezione di vini rappresentativa, per qualità e quantità, della produ-zione dei vini del Sud; qualità riconosciuta del locale, da valutare in base ai criteri generalmen-te considerati dalle più importanti guide di settore (per il servizio, l’ambiente, la cucina, la quali-tà delle materie prime, l’igiene e la pulizia).

Tante le conferme di partecipazione a quest’ultima premiazione di noti esercizi del calibro di, solo per citarne alcuni, Idylio by Apreda, Mirabelle, Antica Pesa, Osteria Arbustico, 50 Kalò, Ristorante Gambero Rosso e tantissimi altri.

L’evento si svolgerà, come sempre, attraverso banchi di assaggio situati all’interno di due sale di degustazione, presidiati dai produttori delle aziende espositrici. Oltre i banchi di assaggio, notevole importanza verrà attribuita alle masterclass che avranno l’obiettivo di approfondire lvini e territori, grazie anche alla conduzione professionale di grandi esperti di vino italiani.