Beth Hart all'Auditorium Parco della Musica

Torna in Italia la cantautrice con una delle più grandi voci della scena rock e blues mondiale: Beth Hart il 30 giugno si esibirà sul palco del Roma Summer Fest 2023, all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.

Beth Hart, nominata più volte ai Grammy, è riconosciuta come una delle voci più talentuose della sua generazione. Ha fatto il tutto esaurito in tournée in tutto il mondo, con esibizioni in location storiche come il Ryman Auditorium di Nashville, la Royal Albert Hall di Londra e lo Ziggo Dome di Amsterdam oltre ad essere ospite ai Kennedy Honors di fronte agli Obama e tutte maggiori personalità dell’entertainment a stelle e striscie dividendo il palco con Jeff Beck.

Ha raggiunto la vetta delle classifiche di Billboard per sei volte, ha ottenuto il doppio disco di platino e ha avuto una serie di album da Top 10 in tutta Europa.