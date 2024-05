Dal 28 maggio al 2 giugno, Bernocchi, quartiere della periferia sud di Roma, ospiterà un evento straordinario: il Bernocchi Summer Festival. Un’iniziativa che non solo porterà birra, street food, mercatini, spettacoli e concerti gratuiti, ma che punta a risollevare una realtà periferica da tempo trascurata. Ospitato dalla ONLUS di Casal Bernocchi, questo festival rappresenta una vera e propria rinascita culturale e sociale per il quartiere.



Un Programma Ricco di Eventi e Artisti



Il festival prenderà il via martedì 28 maggio con “La poesia non si spiega” di Er Pinto, accompagnato da Valentina Del Re al violino, Emanuele Bruno alla tastiera e José Ramon Caraballo Armas alla tromba. La serata continuerà con I Tremendi Live Band e un set elettronico di XXXL Live Set.



Mercoledì 29 maggio sarà la volta di “MercoleSpritz”, una serata organizzata dal collettivo “El Chiringuito Libre” di Roma. Con spritz a 2€, DJ set di DJ Mastermole, Madw3y, Jonathan Pizarro e il vocalist THT Smail, la serata promette di essere animata e coinvolgente. Ingresso gratuito dalle 18:00, con concerti dalle 20:00 fino alla chiusura alle 02:00.



Giovedì 30 maggio, i “Liberi Liberi”, una famosa cover band di Vasco Rossi, porteranno sul palco tutta l’energia del rocker italiano, insieme a The Pungitors, Alessio Castomarino Live Band e il DJ resident DJ Mastermole con THT Smail come host.



Venerdì 31 maggio, si esibiranno Lyon D & The Right Stuff Live Band e Inna Cantina Sound con il loro Live Track Show. La serata sarà animata anche dai DJ set di DJ The Rebel e DJ Ice Dread.



Sabato 1 giugno, Ice One, produttore storico dei Colle der Fomento, farà vibrare Casal Bernocchi con le sue sonorità uniche. La serata vedrà anche le esibizioni di Korekane, Plenilunio Live Full Band con ospiti speciali Ruff Note, Panz, Er Drago e Primafila, in uno spettacolo intitolato “Back to the Roots”.



Domenica 2 giugno, il festival si concluderà con una performance imperdibile di Tormento dei Sottotono. La serata finale vedrà anche esibirsi THT Smail, Wolflow, Er Drago, La Mif., Violla, Panic MC, DJ Amaro e DJ Drugo.



Ogni sera, artisti emergenti del territorio si esibiranno, creando un palco vibrante e dinamico. Questo festival non è solo un’occasione di divertimento, ma un’opportunità per sostenere la comunità locale e promuovere la cultura e la solidarietà.



Un Festival per il Sociale



Questo festival non è solo un evento di intrattenimento, ma un’importante occasione di riscatto per il quartiere di Casal Bernocchi. Il campo sportivo, da anni punto di riferimento per i giovani, ospiterà l’intera manifestazione, trasformandosi in un epicentro di cultura e solidarietà. Il ricavato dell’evento sarà devoluto alla ONLUS locale, che da sempre si impegna a offrire servizi e attività ai ragazzi, contribuendo a mantenere viva e attiva la comunità.



L’organizzazione del festival è frutto dell’impegno di Marco Capolongo, artista e pittore, e Manolo Pecchioli, cantante e musicista, con la direzione artistica affidata a DJ Master Mole. Questi abitanti del territorio, appassionati di arte, artigianato e musica, hanno unito le loro competenze e il loro entusiasmo per rivalorizzare il quartiere attraverso l’arte e la cultura. Il loro obiettivo è creare un evento che non solo intrattenga, ma che promuova anche un forte senso di comunità e solidarietà, dimostrando che la periferia può essere un luogo di grande vitalità e creatività.



Eccellenze Culinari by Molly’s



Non solo musica e spettacoli: il festival offre anche un’ampia selezione di birra e street food, gestiti da chef rinomati e apprezzati a livello locale. La qualità del cibo e delle bevande sarà un ulteriore motivo per non mancare a questo evento che promette di essere indimenticabile.



Un Appuntamento da Non Perdere



Il Festival di Bernocchi è un’occasione unica per vivere momenti di svago e divertimento, riscoprendo al contempo il valore della comunità e della solidarietà. È un invito a tutti, dai 16 ai 55 anni, a partecipare e sostenere un’iniziativa che mira a ridare vita a una parte della città troppo spesso dimenticata. Non mancate: dal 28 maggio al 2 giugno, Bernocchi vi aspetta per un’esperienza che lascerà il segno.