Bererosa 2024

Torna a Roma Bererosa, un viaggio nel mondo dei rosati. Giunta alla tredicesima edizione, la manifestazione ideata e curata dalla rivista Cucina&Vini, sarà negli spazi aperti di Villa Appia Antica, giovedì 4 luglio (dalle 17 alle 23). Un percorso tra 60 cantine e oltre 200 vini in degustazione, tra fermi e mossi, che consentirà di approfondire la conoscenza di un vino che lentamente, ma senza indugio, continua nella sua crescita, in controtendenza rispetto alle contrazioni di consumi dei vini rossi.

“Un recente studio pubblicato da Oiv - ha raccontato Francesco D’Agostino, Direttore di Cucina & Vini - analizza la produzione e i consumi mondiali dei vini in funzione del colore e che ci racconta, numeri alla mano, come i rosati proseguono nella loro costante progressione che in venti anni li ha portati a crescere da poco più di 16 milioni di ettolitri a quasi 21 milioni. Nello stesso periodo il vino rosso ha perso la bellezza del 25%, arrivando a circa 110 milioni di ettolitri nel 2021, mentre il bianco si attesta sul risultato di venti anni fa, 130 milioni di ettolitri, grazie soprattutto alla forte spinta dei vini spumanti. Evidente come nella sua crescita il vino rosa stia portando via quote di mercato al vino rosso, riuscendo a incontrare un gradimento senza condizionamenti e, soprattutto, un interesse generalizzato che coinvolge anche il pubblico più giovane”.

Come ogni anno, Bererosa si svolgerà con la formula del Walk Around Tasting, che permetterà al pubblico di degustare etichette di assoluto pregio passeggiando liberamente nell’incantevole Villa Appia Antica. Non mancheranno gli abbinamenti gastronomici e ci saranno: Villani, salumeria italiana dal 1886, nata in un piccolo borgo della provincia di Modena; Il Pescatorio, realtà romana specializzata in preparazioni di pesce crude e cotte e La Bottega dell’Oliva Ascolana con i tipici fritti marchigiani.

Presente anche il coffee point di Caffè Toraldo, torrefazione campana e un corner dedicato alla degustazione di olio extravergine di oliva.