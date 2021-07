Bererosa 2021, degustazione dei grandi rosati italiani tra verde e alberi secolari

ingresso € 20 (include: degustazione dei vini presenti, calice e sacca porta bicchiere) Riduzione sommelier e operatori di settore in loco: € 15 anziché 20 mostrando tessera associativa o lettera d'incarico.

Torna Bererosa nella Capitale. Per questa edizione della ripartenza, è stata scelta una location ampia, spaziosa e all’aperto come villa Appia Antica Roma.

Ad essere celebrati saranno i grandi rosati italiani. A fare da cornice alla degustazione, un parco meraviglioso di oltre 4 mila metri quadrati, alberi secolari a farci ombra e un vastissimo parcheggio.

Oltre ai tantissimi rosati - sia fermi che bolle - ci saranno delle postazioni food dove sarà possibile acquistare golosità da abbinare ai vini. Presenti la Bottega dell'Oliva Ascolana che, direttamente da Ascoli Piceno che friggeranno all'istante le olive ripiene artigianali ed i cremini; Edoardo Fraioli ed i suoi maritozzi salati gourmet e la proposta di mare alla quale penserà Salsedine - Pescheria e gastronomia di Roma. Lo chef Emanuele Paoloni proporrà crudi e tante altre bontà di pesce.

Per una pausa caffè ci sarà la postazione capitana dai Fratelli Milano Italian Coffee. Per la parte tecnica, Bererosa si avvarrà del supporto di Mytik Diam, la storica azienda francese specializzata nella produzione di tappi in sughero.

Novità di quest'anno sarà l'angolo della pizza a cura di Alfa Forni, un'azienda di Anagni (Fr) specializzata nella produzione di forni per pizza sia per uso professionale che domestico. A deliziarci con le sue pizze sarà Giuseppe Pinto, pizzaiolo ufficiale di Alfa Forni.

