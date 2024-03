Bentornata Gardensia, ortensie e gardenie nelle piazze per la lotta contro la sclerosi multipla

Prezzo non disponibile

L'8, il 9 e il 10 marzo AISM (Associazione italiana per la sclerosi multipla) torna con l'appuntamento "Bentornata Gardensia" a sostegno delle persone con sclerosi multipla e patologie correlate.

Si potranno acquistare gardenie ortensie, simboli di un legame profondo tra le donne e la sclerosi multipla, in 100 piazze di Roma e provincia da venerdì 8 a domenica 10 marzo (sabato e domenica saranno al Technotown di Roma con un'iniziativa speciale).

La SM, malattia che colpisce in modo doppio le donne rispetto agli uomini, fa il suo ingresso nella vita tra i 20 e i 30 anni, un periodo di grandi progetti e sogni. Per questo AISM con “Bentornata Gardensia” porta i suoi due fiori nelle piazze italiane per la Giornata Internazionale della Donna.

Promossa da AISM, la manifestazione, che si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, invita tutti a partecipare scegliendo una pianta di gardenia, di ortensia o entrambe. Un gesto che va oltre la bellezza dei fiori, sostenendo la ricerca scientifica, l’unica arma oggi per sconfiggere la sclerosi multipla e le patologie correlate.

Già da ora è possibile prenotare le proprie piante di gardenia e di ortensia, a fronte di una donazione minima di 15 euro l' una, contattando la sezione provinciale AISM di Roma. Alla prenotazione farà seguito la consegna a domicilio nelle giornate comprese tra il 7 ed il 12 marzo.

A questo link l'elenco delle piazze in cui ci sarà "Bentornata Gardensia".

Foto di una passata edizione di Gardensia, dalla pagina Facebook di AISM Roma