Benjamin Clementine all'Auditorium Parco della Musica

Il poeta e cantautore Benjamin Clementine arriva il 2 agosto all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone in occasione del Roma Summer Fest 2023.

Oltre ai suoi più grandi successi, l'arista inglese porterà sul palco della Cavea "And I Have Been", il terzo album in studio pubblicato lo scorso ottobre che conferma l’attitudine di Benjamin come artista singolare che offre stile, equilibrio e poesia in egual misura. Il suo approccio sperimentale e avanguardistico al pop da camera, la sua presenza enigmatica, il suo baritono vellutato e la sua vena letteraria sfidano la categorizzazione dell’artista. Una seconda parte dell’album seguirà l'anno prossimo.

Benjamin Clementine è uno degli artisti più originali, imprevedibili e carismatici della sua generazione. Cantante dalla voce tenorile, di grande espressività, pianista e multistrumentista, songwriter e poeta, Benjamine Clementine si è ritagliato un posto importante nella attuale musica d’autore.

Nel 2015 pubblica il suo primo album “At Least for Now” che ottiene un clamoroso e imprevedibile successo, entrando nella Top 10 di iTunes in Italia, Olanda, Svizzera, Belgio, Lussemburgo Polonia e Grecia. Per questo disco vince il prestigioso Mercury Prize che dedica alle vittime del Bataclan. Nel 2017 esce il secondo album “I Tell a fly” e nel frattempo collabora con Damon Albarn e partecipa alla realizzazione di “Humanz”, quinto album dei Gorillaz.

Dotato di grande presenza scenica, di uno stile particolare nel suonare il pianoforte, e di una voce potente ha indicato Nina Simone, Nick Cave e Tom Waits come i suoi eroi. “Eternity” è il titolo dell’ultimo singolo, una composizione elegante e tagliente nella sua dolcezza, pubblicato lo scorso novembre.