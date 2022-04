I Bengala Fire in concerto al Traffic Club di Roma

Dopo aver dimostrato di che pasta sono fatti infiammando il palco dell’ultima edizione di X Factor con le loro esibizioni dal sapore rock’n’roll, i Bengala Fire sono pronti a tornare nella loro dimensione naturale: quella live! La band sarà in concerto al Traffic Club di Roma il 24 aprile.



Nelle loro canzoni i Bengala Fire sono capaci di unire alla perfezione le influenze brit-rock a una scrittura contemporanea e raffinata. Il loro nuovo singolo Jack (non sa), uscito il 15 aprile, è il primo brano in italiano del gruppo, che commenta: "L’esigenza di scrivere nella nostra lingua madre è nata grazie a Manuel Agnelli che, durante il nostro percorso ad X Factor 2021, ci ha esortati più volte a tentare. Abbiamo scoperto che cantare in italiano ha su di noi un impatto emotivo totalmente nuovo, coinvolgente e trascinante."

Jack, protagonista del brano, è il simbolo di una forma di smarrimento che forse ognuno di noi, prima o poi, ha provato. L’esasperazione di Jack non è un lieto fine, o una soluzione, ma rappresenta un punto oltre il quale deve succedere qualcosa, un punto di non ritorno, che sia esso positivo o nero.



I Bengala Fire sono Mattia Mariuzzo (Mario), Andrea Orsella (Orso), Davide Bortoletto (Borto) e Alexander Puntel (Lex). Nascono e crescono a Cornuda (TV), dove, nel 2010, a soli dodici anni, formano la band. Fanno rock'n'roll dal sapore britannico, hanno all'attivo tre singoli, di cui due (Valencia e Amaro Mio) prodotti da Manuel Agnelli e Rodrigo D'Erasmo. Si sono classificati terzi ad X Factor 2021, distinguendosi per l'energia e il divertimento che naturalmente trasmettono sul palco.