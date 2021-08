BENG! Band in concerto al Village Celimontana

Beng!Band è una street band under 25 nata dall’idea di due giovani musicisti con la necessità di creare una realtà musicale indipendente per restituire valore, qualità ed energia alla musica tutta, a chi la produce e a chi l’ascolta.



La formazione è dinamica, 12 ragazzi con la passione per il funk, il jazz e il soul. La musica è coinvolgente e nasce per essere vissuta ovunque, dalle piazze ai parchi e alle sale concerti.

La linfa vitale viene da Scomodo, il mensile d'informazione cartacea indipendente, gratuito, autofinanziato e tutto creato da ragazzi. Sono infatti i ragazzi di Scomodo che si occupano dei social, del web di Beng! (Instagram, Facebook, sito internet) e di tutto il lato logistico.



Le prove invece avvengono alla Scuola Popolare di Testaccio, storico simbolo della musica romana, che ospita Beng! perché anche lei crede nell’ambizioso progetto.



INGRESSO LIBERO

______________________

VILLAGE CELIMONTANA

Villa Celimontana

Via della Navicella, 12

00184 ROMA

info 3490709468

www.villagecelimontana.it

ORE 22:00 - INIZIO CONCERTO



Line-up

Francesco Fratini, direzione

Gabriel Marciano, sax alto

Marta Fratini, sax alto

Andrea Fusacchia, sax tenore

Guglielmo Cetto, sax tenore

Lorenzo Batocchioni, sax baritono

Giacomo Serino, tromba

Valerio Apuzzo, tromba

Iacopo Teolis, tromba

Andrea Serino, trombone

Federico D’Angelo, tuba

Dimitri Nicastri, percussioni

Marcello della Seta, percussioni



Ottone Carnabucci, percussioniEvita Polidoro, percussioni

