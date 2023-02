Bend The Barb a Centrale Preneste

Si apre il 3 marzo e prosegue fino al 29 aprile la seconda parte di YOU two. The YOUng City. La rassegna multidisciplinare, con la direzione artistica di Tiziana Lucattini, ospita sul palco di Centrale Preneste Teatro a Roma (Via Alberto da Giussano, 58) spettacoli dal vivo di teatro, danza, musica e nuovi linguaggi del contemporaneo. I nuovi appuntamenti sono stati selezionati tra i partecipanti alla call promossa nei mesi scorsi da Centrale Preneste/Ruotalibera Teatro e pensati per dare spazio e visibilità a nuove realtà artistiche.

Si comincia venerdì 3 marzo con la musica di Bend The Barb e la presentazione del loro album "Cartoneer" che fonde musica e voci in un sound che va dall’America al Mediterraneo. Sul palco Matteo Maggi alla chitarra, Lorenzo Ciarafoni al banjo e tastiere e Ludovica Morleo alle percussioni e batteria.

Ancora musica in scena venerdì 24 marzo: Cattivoteatro-Talia Produzioni presenta "Zèphyr - Ritual Meditation Sound", un concerto per sperimentare il potere vibrazionale del suono attraverso un gioco di equilibrio tra intrecci melodici, armonie e ritmi. Con Biagio Accardi voce, mandola e tamburi, Andrea Seki arpa celtica e Special Guest Daniele Sechi alle percussioni.

Venerdì 31 marzo The Blabla Sisters & Band propone "Across The Great Divide", musica country-folk americana con Miriam Castorina voce, Ester Sampaolo voce, Marta Sampaolo voce, Alessandro Garramone chitarra acustica, Claudio Midiri banjo, Matteo Maggi mandolino/violino e Paolo De Troia basso elettrico/violino.

Sabato 1 aprile è la volta del teatro: Enoch Marrella è in scena con "Tecnicismi&Baldoria, uno spettacolo per addetti ai lavori molto autoreferenziale", un progetto che vuole essere una riflessione sullo “spettacolo” come idea di mondo.

Venerdì 7 aprile Auge Teatro porta sul palco "Variabili” di e con Altea Bonatesta e Martina Capaccioli, regia Marco De Rossi. Uno spettacolo che scava sempre più a fondo nell’animo umano fino a non riuscire più a definire ciò che è reale e ciò che non lo è.

Si prosegue con la danza: venerdì 14 aprile Reverso Dance Company propone "Uá”, coreografie per immergersi nella Napoli che tutti conosciamo di Diana Florindi e Alessandro Pustizzi, regia Diana Florindi e con Caterina Cupelloni, Martina De Angelis, Ilaria Galullo, Dana Lozada Cortez, Rita Taddei, Chiara Tedesco.

Venerdì 21 aprile Cromo collettivo artistico porta in scena “Il Maestro e Margherita” spettacolo teatrale ispirato all’omonimo romanzo di M. Bulgakov di Nicola D'Emidio, Chiara Sarcona e Mario Gonzalez, con Chiara Sarcona e Nicola D'Emidio, regia Mario Gonzalez.

Sabato 22 aprile la band The Wall in concerto con "Over the Wall" propone i brani dei Pink Floyd dall'album The Wall in poi, senza trascurare le classiche hits del leggendario gruppo inglese. Con Enzo Sisma voce solista, Luigi Pecci chitarra solista, Valter Proietti chitarra ritmica, Stefano Conti basso, Italo de Padova batteria, Massimo Gemin tastiere, Salvatore Paciullo sax, Annalisa e Linda Pasini coriste.

La rassegna si chiude sabato 29 aprile con Temporanea Teatro che porta in scena “La solita scelta” di Luca Di Capua con Carlo Fabrizi, Pierpaolo Pediconi e Luca Di Capua. Il racconto di due fratelli, uno lo specchio dell’altro, che decidono di morire e per farlo, si rivolgono a un professionista del settore, un consulente di morti assistite.

Tutti gli spettacoli sono alle ore 21.00

I biglietti per la rassegna hanno un costo di 10 euro. Acquisto esclusivamente on-line su www.centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi o in biglietteria il giorno dello spettacolo dalle ore 20.15 previa disponibilità dei posti.