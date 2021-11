Ben Harper & The Innocent Criminals in concerto alla Cavea dell'Auditorium

Prezzo non disponibile

Per ragioni logistiche, le date italiane del tour di Ben Harper & The Innocent Criminals previste per l’estate 2022 subiscono alcune variazioni. Il concerto di Pescara di giovedì 4 agosto è annullato e viene sostituito nello stesso giorno da un nuovo spettacolo alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, un gradito ritorno della band nella Capitale dopo tre anni.

Il termine per le richieste di rimborso per la tappa abruzzese è fissato entro e non oltre il 30 agosto 2022.

I biglietti per la data di Roma sono già disponibili sul circuito Ticketone.