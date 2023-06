Venerdì 23 giugno, grande concerto di Bello Figo e Side Baby & Company a Cinecittà World.

Dalle ore 21, nella grande Arena Stunt del Parco, oltre all'ex componente della Dark Polo Gang, Side Baby e al "capo dello swag" Bello Figo, si esibiranno vari artisti della scena Trap e Rap Romana come Flaza, ex allieva della scuola Di Maria di Filippi e Closelisten conosciuto come uno dei migliori producer della scena romana. A seguire live set Sete, Ls, Prog e Fly_4real fino all'una.

Side Baby, pseudonimo di Arturo Bruni, è un rapper italiano classe ’94 di Roma. Per celebrare i 5 anni dalla sua pubblicazione, il 3 febbraio, è uscito, per la prima volta in formato vinile ed in edizione limitata, "SICK SIDE", l'album diventato un vero e proprio "cult" della musica trap italiana.

La carriera musicale di Bello Figo è iniziata pubblicando video autoprodotti su YouTube nel 2007. E proprio sul “tubo” è diventato una star trasformandosi nel cosiddetto “capo dello swag” grazie anche alle interviste condotte da Andrea Diprè. Basti pensare che la sua canzone Non pago affitto supera nel 2021 i 30 milioni di views.

