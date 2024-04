Belle teste: giornata all’insegna delle neuroscienze al Mercato Centrale Roma

Belle teste: una giornata all’insegna delle neuroscienze al Mercato Centrale Roma

L’evento in collaborazione con NEUROSpritz, associazione di promozione sociale che aiuta la ricerca contro le malattie neurodegenerative

Esperimenti ed attività per comprendere la complessità del cervello umano e le sue funzioni

Domenica 14 aprile dalle ore 10:00 al Mercato Centrale Roma, si terrà una giornata completamente all’insegna delle neuroscienze con “belle teste”, evento in collaborazione con NEUROSpritz, una associazione di Promozione Sociale che si occupa di organizzare serate a tema per divulgare notizie sulle neuroscienze. Scopo dell'associazione è raccogliere fondi per aiutare la ricerca contro le malattie neurodegenerative.

Un entusiasmante evento sulle neuroscienze, un'esperienza unica che condurrà i partecipanti per tutta la giornata attraverso esperimenti di neuroscienze, realtà virtuale e tanto altro. Per scoprire le ultime scoperte nel campo delle neuroscienze e immergersi in un viaggio interattivo ed inclusivo per comprendere meglio la complessità del cervello umano e le sue funzioni.

Durante l’evento sarà possibile prendere parte ad esperimenti e provare le ultime tecnologie in campo neuroscientifico affiancati dagli esperti del settore presso gli stand al primo e secondo piano del Mercato Centrale Roma.



I temi della giornata saranno:

Esperimento di Milgram

Spazio Fare, Secondo Piano - Banchino 1

L'esperimento di Milgram è uno studio classico della psicologia condotto la prima volta negli anni sessanta. Milgram chiedeva ai suoi studenti di dare una scossa ad un soggetto per migliorarne l'apprendimento e studiava il comportamento dei soggetti. Sei pronto ad essere studiato anche tu?

Neuroartifact

Spazio Fare, Secondo Piano - Banchino 1

Neuroartifact è un progetto di Neuroestetica di Sapienza che porta i musei nel metaverso, ma anche alcuni paesaggi della nostra Italia. Siediti ed immergiti nelle bellezze reali del mondo virtuale.

Golden Face - Concorri all’elezione di Miss e Mister Aureo

Spazio Fare, Secondo Piano - Banchino 2

La sezione aurea è un numero irrazionale che è sempre stato associato alla bellezza. Questo numero è presente in molte proporzioni del nostro corpo: vieni a misurare se il tuo volto è in sezione aurea.

Face reading - Emoction Detection

Primo Piano - Tavolo 1

Grazie alle tecniche di intelligenza artificiale i visitatori sono coinvolti nella «Emoction Detection» ovvero quale emozione è indotta da uno o più stimoli e tramite strumenti di Face Reading saranno verificate le emozioni base secondo la classificazione dello psicologo Paul Ekman.

Riserva Cognitiva

Primo Piano - Tavolo 2

La riserva cognitiva indica la quantità e la qualità delle risorse cognitive disponibili in ogni individuo, determinate dalle esperienze personali, dall’attività lavorativa e dalla scolarità. Rispondi alle domande del questionario CRIq per valutare la tua riserva cognitiva.

Short Talk: i più famosi e inquietanti pazienti neurologici.

Secondo Piano, Spazio Fare, alle ore 17.00

L’evento è gratuito, per informazioni scrivere a info.roma@mercatocentrale.it