Epifania a Roma, dagli spostamenti al meteo agli eventi. Cosa fare il 6 gennaio

Tornano come ogni anno i festeggiamenti per l’arrivo della Befana a Roma. Nella giornata di oggi, sabato 6 gennaio, moltissimi gli appuntamenti disseminati in città, dedicati ad adulti e bambini. Si va dal tradizionale volo della famigerata vecchina in piazza Navona al corteo dei Re Magi lungo via della Conciliazione, fino alla corsa podistica nel parco degli Acquedotti. Occhio agli orari delle metro e alle deviazioni degli autobus, oltre alle eventuali restrizioni nella Ztl Fascia Verde. Con attenzione al meteo per la giornata di oggi.

Gli eventi per la Befana a Roma

Tra gli appuntamenti più seguiti c’è sicuramente quello della Befana a piazza Navona. Anche quest’anno, l’amministrazione capitolina ha allestito dall’8 dicembre in poi le tradizionali bancarelle in pieno centro. In tutto sono stati autorizzati 46 operatori, come spiegato un mese fa dall’assessora alle attività produttive Monica Lucarelli. Un evento che ha visto partecipare dalle 10mila alle 80mila persone ogni giorno. Alle 10.30, come nel 2023, tutti col naso all’insù in attesa del fatidico volo della Befana, che sarà reso possibile dall’aiuto del Corpo dei Vigili del Fuoco. Poco prima, alle 10, “Viva la Befana”, il corteo storico-religioso-culturale che ha come scopo la riaffermazione e il tramandamento dei valori dell’Epifania. I Re Magi, coloro che nel giorno dell’Epifania giungono nella mangiatoia e donano oro, incenso e mirra al Bambino Gesù, apriranno la sfilata animata da gruppi di rievocazione storica, cavalli, sbandieratori, musici, bande musicali, majorette, fanfare militari e presepi viventi. E’ il ventisettesimo anno che si tiene il corteo a Roma. Subito dopo l’Angelus di Papa Francesco, i Re Magi consegneranno i simbolici doni al Pontefice stesso. Anche Biblioteche di Roma torna a piazza Navona. Tanti gli eventi organizzati sin dal 2 gennaio, che si concluderanno oggi con eventi e presentazioni dedicate a grandi e piccini.

Ci spostiamo al Parco degli Acquedotti, dove si terrà la 30^ edizione di “Corri per la Befana”, a partire dalle 10. I partecipanti si sfideranno in una gara competitiva di 10 km, mentre tutti gli altri potranno o partecipare alla Befana Happy Run di 3 km oppure cimentarsi sempre sui 10 km, ma a passo svelto. L’evento fa parte del calendario ufficiale della FIDAL, la federazione italiana atletica leggera. Un altro appuntamento ormai storico, giunto alla 12^ edizione, è la “Befana del Poliziotto” all’Oasi Park di via Tarquinio Collatino 56/58, quartiere Tuscolano. Le famiglie potranno trovare musica, baby dance, magia, alcuni vip e cantanti a partire dalle 15, con Maurizio Battista, Dk Kiko, Max Coccobello, Federico Ielapi e Aldo Jackson. Calze omaggio per tutti i bambini, grazie all’organizzazione del sindacato Consap della Polizia di Stato.

Spostamenti: meteo e autobus potenziati

Per quanto riguarda le modalità di spostamento, Atac per il 6 gennaio offrirà un servizio festivo, potenziando la metro A e C. La municipalizzata effettuerà 48 corse in più sulla metro A e ci sarà un convoglio in più sulla C, con ultimo orario di partenza dai capolinea previsto all’1.30 di notte. In superficie, saranno attive le linee dello shopping Free1, Free2 e 100, gratuite e alimentate a elettricità. L’8 farà l’ultima partenza da piazza Venezia alle 3.29 di notte, mentre da Casaletto alle 3. Poi, da lunedì 8 gennaio, il tram si fermerà per oltre un mese per lavori di manutenzione dei binari. Per favorire gli spostamenti verso il centro storico, i poli commerciali, i luoghi di culto e le attrazioni culturali nella fascia 10:30 – 20:30 aumenterà l’offerta delle linee 075, 38, 44, 60, 70, 74, 80, 85, 160, 170, 301, 492, 706, 714, 913, 916, 990.

Occhio alla Ztl. I varchi di tutte le zone a traffico limitato, infatti, saranno chiusi fino alle 20. Per andare in centro, quindi, è preferibile evitare il mezzo privato, oppure fermarsi a uno dei parcheggi di scambio subito fuori dai confini della Ztl.

Traffico e autobus: tutte le deviazioni previste

Vista la presenza di vari eventi a Roma per la Befana, ci saranno anche diverse deviazioni per autobus e mezzi privati. In zona Tuscolano/Don Bosco si svolge la corsa podistica dedicata all’Epifania: si parte e si arriva a via Lemonia, passando per la circonvallazione Tuscolana, via Tuscolana, via delle Capannelle, via Appia Nuova e viale Appio Claudio. Cambiano quindi il programma ed i percorsi delle linee bus 118-451-520-558-559-654-664-C11. Temporaneamente sospese fermate 72692-72693-72695-75548-72697-72699-75551-72702-72703-72704-80556-80557-70552-70563-70565-80475.

Un’altra gara podistica è prevista dalle 10 alle 13 del 6 gennaio a Villa Borghese, la tradizionale “Corsa del Giocattolo”, con partenza da viale Valadier e arrivo a piazzale Napoleone I. Nel mezzo, i partecipanti attraverseranno via dell’Orologio, piazzale dei Martiri, viale delle Magnolie, piazzale delle Canestre, viale Pietro Canonica, viale dei Cavalli Marini, viale di Valle Giulia, viale del Giardino Zoologico, piazzale del Giardino Zoologico, viale dell’Uccelliera, via dei Pupazzi, viale Antonino e Faustina, viale Antonello Trombadori, viale del Museo Borghese, viale San Paolo del Brasile, piazzale delle Canestre, viale delle Magnolie, piazzale dei Martiri, via dell’ Orologio, viale Valadier. Atac devierà le linee bus C3-89-490-495-590 e limiterà le linee bus 61-120F-150F-160. In centro storico, a partire dalle 10, avrà luogo la 37^ edizione del corteo storico folcloristico denominato “Viva la Befana” che, dall’area di Castel Sant’Angelo, raggiungerà piazza San Pietro, dopo aver percorso via della Conciliazione. Possibili rallentamenti o deviazioni linee 23-280.

Uscendo leggermente da Roma, per la “Befana Acrobatica” in programma a Fonte Nuova, la polizia locale chiuderà al traffico via Nomentana tra via Primo Maggio e via Parini. Cambierà così il percorso della linea 337: in direzione via Conca d’Oro, da via Nomentana, SP Nomentana Bis, via Tor Sant’Antonio, via Nomentana, normale percorso; direzione via Manzoni/Tor Lupara: da Via Nomentana, via Tor Sant’Antonio, SP Nomentana Bis, via Nomentana normale percorso. Temporaneamente sospese fermate 73854-73855-73856-73857-73858-73816-73817-73818-78321-73819.

Che tempo farà a Roma oggi

Purtroppo il cielo sarà nuvoloso con possibili rovesci a Roma nella giornata di oggi. Come fa sapere il meteorologo Del Francia di 3bmeteo.com, su tutto il Lazio è previsto tempo piovoso, seppur con temporanee brevi pause asciutte. "Maggiormente colpiti, con fenomeni anche a carattere di rovescio o breve temporale, i comparti occidentali della regione e il viterbese. Migliora dal tardo pomeriggio-sera. Ventilazione debole nell'entroterra, più sostenuta su coste e provincia di Latina. Valori massimi in lieve calo nelle zone maggiormente bersagliate dalle piogge", le previsioni di Del Francia. Nello specifico a Roma, dopodomani, "cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 8mm di pioggia".

Inoltre a Roma sarà giorno di saldi. Il periodo delle occasioni è iniziato ieri, 5 gennaio e proseguirà per sei settimane.