Befana del poliziotto 2024

Il 6 gennaio 2024 torna la Befana del Poliziotto. Giunta alla 12esima edizione, la manifestazione si svolgerà, come sempre, presso il parco giochi Oasi Park di via Tarquinio Collatino 56/58, in zona Tuscolana.

Dalle ore 15 la festa avrà inizio con musica, baby dance, magia, personaggi vip, musica, cantanti per tutti il pomeriggio. In programma Abracadown, il musical di magia e tante special guest, tra cui Maurizio Battista, Dj Kiko, Max Coccobello, Federico Ielapi e Aldo Jackson.

Calze omaggio per tutti i bambini. La manifestazione è organizzata dal sindacato della Polizia di Stato Consap presso il parco giochi in zona Don Bosco.