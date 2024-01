La Festa della Befana nelle Biblioteche di Roma

Biblioteche di Roma torna a Piazza Navona per la Festa della Befana che accompagnerà romani e turisti, grandi e piccini, con tanti eventi speciali fino al 6 gennaio.

Un grande stand dove si svolgerà un ricco programma di attività, con proposte ludico-culturali, in collaborazione con l’associazione Il Flauto Magico.

Tante iniziative per vivere insieme il periodo più magico dell’anno nel cuore di Piazza Navona. Gran finale il 6 gennaio quando la Befana arriverà a Piazza Navona.

Il programma della Befana con le Biblioteche di Roma

Martedì 2 gennaio

ore 11

Me ne andrò a Solla sulla sulle rive del fiume trastulla… Storie in rima dal Dr. Seuss

Libro del Buongiorno

Attività in lingua inglese, francese, spagnolo, LIS



ore 12

Storie luminose e scoppiettanti per salutare l’anno!

Letture e laboratori per bambini dai 4 ai 10 anni



ore 16

Occhio ai Pirati! Storie di arrembaggi e gioco di osservazione

Attività gioco insieme



ore 17

Da grande farò… lo zoologo

Letture e laboratori per bambini dai 4 ai 10 anni



prima di salutarci

Lulù di Grégoire Solotareff (Babalibri, 2023)

Libro della Buonanotte



Mercoledì 3 gennaio



ore 11

Libri senza parole per storie in tutte le lingue

Libro del Buongiorno

Attività in lingua inglese, francese, spagnolo, LIS



ore 12

La trama senza fine

Laboratorio di riciclo tessile con Ilaria Ferrari



ore 16

Fumetti fai da te



ore 17

La trama senza fine

Laboratorio di riciclo tessile con Ilaria Ferrari



prima di salutarci

Dove vivi, Castorino? di Magnus Weightman e Esther Van Der Werf (Clavis, 2018)

Libro della Buonanotte



Giovedì 4 gennaio



ore 11

Un cielo pieno di stelle! Storie per illuminare il mondo

Libro del Buongiorno

Attività in lingua inglese, francese, spagnolo, LIS



ore 12

Le stagioni . Libri senza parole pieni di storie: seguiamo i nostri personaggi preferiti

Letture e laboratori per bambini dai 4 ai 10 anni



ore 16

I libri brulicanti… occhi aperti a caccia di mille particolari!

Attività gioco insieme



ore 17

Le filastrocche i Jully , a cura di Massimiliano Maiucchi

Spettacolo



prima di salutarci

Il gruffalò e la sua piccolina di Julia Donaldson (Emme Edizioni, 2015)

Libro della Buonanotte



Venerdì 5 gennaio



ore 11

Libri fotografici… giochiamo ad inventarci nuove storie

Libro del Buongiorno

Attività in lingua inglese, francese, spagnolo, LIS



ore 12

Presentazione dell’activity book Pollice di panda , a cura di Prisca Prian



ore 16

Tutto fa dama: costruire una dama con quello che si può



ore 17

Arriva la Befana! Storie per conoscerla meglio

Letture e laboratori per bambini dai 4 ai 10 anni



prima di salutarci

La mia scuola ha un nome da maschio di Susanna Mattiangeli e Augustín Comotto (Lapis, 2013)

Libro della Buonanotte



Sabato 6 gennaio



ore 11

Du charbon et des bonbons

Libro del Buongiorno

Attività in lingua inglese, francese, spagnolo, LIS



ore 12

Arriva la Befana! Storie per conoscerla meglio

Letture e laboratori per bambini dai 4 ai 10 anni



ore 16

Torneo di UNO

Attività gioco insieme



ore 17

Storie senza carbone… storie caramellose e di dolcetti

Letture e laboratori per bambini dai 4 ai 10 anni



prima di salutarci

Io credo che la Befana di Lo Scaramazze (Lapis Edizioni, 2003)

Libro della Buonanotte