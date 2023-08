Beerstock Festival delle birre artigianali

Dal 1 al 3 settembre torna Beerstock il Festival delle birre artigianali a ritmo Rock. L’ Appia Joy Park, in via Annia Regilla 245 sarà di nuovo al centro dell'attenzione di tutti gli amanti delle birre prodotte a regola d’arte. Tre giorni di birre artigianali, cibo gourmet, concerti live e artisti di strada. Il bellissimo parco si trasforma in un Villaggio dei Birrai, ciascuno con la propria filosofia produttiva, con le proprie birre piacevoli ed intriganti, tutti legati da un medesimo trait d’union: la birra artigianale di qualità. Tre giorni imperdibili per assaporare le opere d’arte della birra artigianale italiana insieme ai mastri birrai dietro le spine.

Oltre 80 spine a disposizione del pubblico di birrifici e microbirrifici artigianali provenienti da tutta l’Italia. Tra i birrifici: FreeLions, Organic, Mou Contadini Birrai, Radiocraf, Organic,Baladin, Birrificio del Catria, Tsunami, Birrificio Lepino. Dai classici stili come le Pilsner, le Bock e le Trappiste, alle varianti più particolari come le Weiss, le Blanche e le IPA, i nostri mastri birrai hanno creato una gamma unica di birre che delizieranno i palati più esigenti

Streetfood

Otto sono i punti streetfood con 70 irresistibili proposte culinarie per soddisfare ogni desiderio gastronomico. Sarà presentata l’eccellenza del cibo di strada, con un’accurata selezione di streetchef, per celebrare i piatti più popolari italiani ed internazionali.Tante simpatiche cucine tutte rigorosamente su ruota con chef qualificati inonderanno l’aria di profumi, facendo venire l’acquolina in bocca a tutti. Burger gourmet, carne alla griglia, gnocchi, cacio cavallo impiccato, pulledpork, carne argentina, pan brioche con cevice di ombrina o maiale thay,bao, empanadas, fritti gourmet e molto altro.

Dalle ore 18.00 una truppa di comici, clown, mimi, giocolieri, personaggi improbabili, acrobati, pronti a stupire e regalare tante risate a grandi e piccini. Tra gli artisti più attesi del Festival, venerdì Alessio Paolelli, in arte Cinquepalle con il grande show COLPI DI TOSS