Beatrice Quinta da X-Factor al Monk

Dopo aver conquistato pubblico e critica con il suo talento e la sua personalità travolgente, l’artista rivelazione dell’ultima edizione di “X Factor” Beatrice Quinta annuncia le prime date del club tour 2023.

L’esplosiva e carismatica cantautrice scoperta da Dargen D’Amico si esibirà sabato 4 marzo al Candelai di Palermo, sabato 11 marzo al Teatro Principe di Milano e sabato 18 marzo al Monk di Roma.

Questi primi appuntamenti sono soltanto l’inizio di un nuovo entusiasmante capitolo della storia musicale di BEATRICE QUINTA che, dopo l’incredibile successo riscosso a “X Factor”, è pronta a esibirsi nuovamente, portando sul palco la grinta e la verve con cui è entrata nel cuore di milioni di spettatori.

In scaletta non mancherà il brano “$e$$O”, pubblicato proprio durante la sua partecipazione al talent show e divenuto subito una hit che ad oggi conta quasi 3 milioni di stream su Spotify.

Chi è Beatrice Quinta

Beatrice Visconti, in arte Beatrice Quinta, è una cantautrice siciliana, nata a Palermo nel1998. Inizia a scrivere racconti da piccola e poi trasforma quello che scrive in musica. Vince concorsi nella sua città come “rock 10 e lode” e “notti d’autore”. Esordisce a Sanremo Giovani nel 2015 con il brano “Paulette”.

In questi anni scrive e canta le suecanzoni, ma collabora anche come autrice con altri artisti. Nel frattempo, scrive anche topline per diversi dj in tutta Europa.

Nel 2020 inizia un nuovo percorso artistico, continuandoa scrivere intrugli pop ironici e seducenti. Nel 2022 partecipa a “X Factor”, si classifica seconda e pubblica il suo inedito “Se$$o”.