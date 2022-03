L'Aventino suona i Beatles, concerto alla Casa del Jazz

Prezzo non disponibile

Torna a Roma l'omaggio ai Fab Four, con un progetto più volte ospitato dal Teatro Parioli negli anni scorsi e che durante questa estate ha girato in lungo e in largo la penisola.

Un quintetto d'eccezione suonerà i più grandi successi dei quattro di Liverpool, all'interno della meravigliosa cornice dei giardini d'inverno di uno dei parchi più suggestivi di Roma: un viaggio dai Quarrymen ai pub di Amburgo, passando per campi di fragole psichedelici, e per approdare infine sulle strisce di Abbey Road.

La band che si esibirà il 26 marzo alla Casa del Jazz è composta da Simone Mariani, Chitarra e voce; Francesco Cavalluzzo, Chitarra e voce; Matteo Palladini, Basso e voce; Manuel Murgano, Pianoforte; Francesco Pradella, Batteria

Per informazioni e prenotazioni consultare l'evento Facebook a questo link.