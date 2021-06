Be pop!, incontro su "Il senso della vita" al Caffè Nemorense

Torna Be pop! Senza perdere l'amore al Caffè Nemorense, all'interno del Parco Virgiliano a Roma. Otto appuntamenti ad ingresso libero, dal 16 giugno al 1 luglio 2021.

Mercoledì 23 giugno in programma speciale incontro su "Il senso della vita". Alle ore 19.30: Luigi Manconi (sociologo) e mons. Vincenzo Paglia (presidente della Pontificia accademia per la vita) presentano il libro Il senso della vita (Einaudi, 2021). Modera Pietro del Soldà (Rai Radio 3).

Il programma completo di Be pop! Senza perdere l'amore, edizione 2021

Mercoledì 16 giugno

ore 19.00: Apertura della rassegna

La cura. Conversazioni intorno alla pandemia (in collaborazione con Rai Radio 3)

ore 19.30: Marino Sinibaldi (già direttore di Rai Radio 3) dialoga con Ilaria Capua (virologa) e Giorgia Serughetti (filosofa).

ore 21.00: proiezione della partita Italia-Svizzera (Campionati europei di calcio)

Giovedì 17 giugno

La rivista che non ti aspetti

ore 19.30: Incontro con Nadia Terranova (scrittrice e curatrice della rivista K – Linkiesta Fiction), Annalena Benini e Simonetta Sciandivasci (giornaliste de Il Foglio) e Davide Enia (drammaturgo, attore).

ore 21.00: #POURPARLER. Incursione teatrale di Annagaia Marchioro (attrice)

Lunedì 21 giugno

A vent’anni dalle ferite di Genova (in collaborazione con Internazionale)

ore 19.30: presentazione del podcast di Internazionale su Genova 2001 con Annalisa Camilli (giornalista di Internazionale) e Giovanni De Mauro (direttore di Internazionale).

Martedì 22 giugno

In difesa dell’umanità (in collaborazione con UNHCR per la Giornata mondiale del rifugiato).

ore 19.30: Carlotta Sami (portavoce Unhcr Italia) dialoga con Annalisa Camilli (giornalista di Internazionale).

Alessandro Tiberi legge brani da La frontiera di A. Leogrande.

Proiezione del video di Coez per Open Arms "E' sempre bello in Tour".

Mercoledì 23 giugno

Il senso della vita

Giovedì 24 giugno

E io pago!

ore 19.30: Ernesto Ruffini (direttore dell’Agenzia delle Entrate) dialoga con Giorgio Zanchini (Rai Radio 1).

Mercoledì 30 giugno

Raccontare la periferia (in collaborazione con Fondazione Charlemagne attraverso il programma periferiacapitale)

ore 19.30: Incontro con Floriana Bulfon (giornalista, autrice di Casamonica, la storia segreta), Salvatore Monni (economista dello sviluppo, università Roma Tre, autore di Le sette Rome) e Domenico Chirico (Fondazione Charlemagne, programma Periferiacapitale).

ore 21.00 Che ci faccio qui. Racconti dalle periferie. Incontro con Domenico Iannacone (Rai 3).

Giovedì 1 luglio

Il ciclo non è un lusso (ma è ancora un tabù) (in collaborazione con Coop)

ore 19.30: Incursione teatrale di Giulia Maulucci (attrice), che leggerà brani tratti da Perfetta di Mattia Torre.

ore 20.00: Incontro con Silvia De Dea e Carolina Faccini (collettivo Onde rosa).

ore 21.30: Incursione musicale di Giancane e Alessandro Pieravanti.

