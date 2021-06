Be pop!, Il ciclo non è un lusso (ma è ancora un tabù): appuntamento al Caffè Nemorense

Torna Be pop! Senza perdere l'amore al Caffè Nemorense, all'interno del Parco Virgiliano a Roma. Otto appuntamenti ad ingresso libero, dal 16 giugno al 1 luglio 2021.

Giovedì 1 luglio in programma l'incontro "Il ciclo non è un lusso (ma è ancora un tabù)" (in collaborazione con Coop). Alle ore 19.30: Incursione teatrale di Giulia Maulucci (attrice), che leggerà brani tratti da Perfetta di Mattia Torre.

Alle ore 20.00: Incontro con Silvia De Dea e Carolina Faccini (collettivo Onde rosa). Alle ore 21.30: Incursione musicale di Giancane e Alessandro Pieravanti.

