Bazar di Natale Antea

Sabato 18 e domenica 19 novembre al “Circolo degli Esteri” torna il Bazar di Antea. L’iniziativa ha come obiettivo la raccolta fondi per l’assistenza ai malati inguaribili mediante le cure palliative. Il Bazar, organizzato da Fondazione Antea e dal suo Comitato Promotore, ha luogo al Circolo degli Esteri ed è patrocinato dall'ACDMAE (Associazione Consorti Dipendenti MAE).

L’evento è un’ottima occasione per fare regali di Natale, per se stessi e per i propri cari, sapendo in questo modo di sostenere l'assistenza gratuita ai malati inguaribili.

È possibile trovare una grande varietà di prodotti: addobbi e oggettistica natalizia, panettoni e pandori, prodotti enogastronomici, abbigliamento e accessori grandi firme, cristalli, porcellane, l’angolo per gli amanti del vintage, bigiotteria, pelletteria, decorazioni in legno fatte a mano, decorazioni floreali, ricami, idee regalo artigianali e molto altro ancora.

Quest'anno tante Aziende hanno deciso di dare il loro contributo, donando i loro prodotti migliori. Tra queste: Acquerello, Casale Certosa, Il Colle del Gusto, Mieli Thun, Showroom Ilaria Bratta.Scegli di partecipare al Bazar di Antea per fare buoni acquisti nel segno della solidarietà.



· Sabato 18 e domenica 19 novembre 2023, orario continuato dalle 10.00 alle 18.30 con servizio Bar, dolce e salato, per colazione, pranzo e aperitivo.

· Indirizzo: Circolo degli Esteri, Lungotevere dell'Acqua Acetosa, 42.

· Per informazioni: email comunicazione@antea.net, 06.303321 - www.antea.net.