Bazar di Natale Antea 2022

Torna il Bazar di Natale Antea, nona edizione dell'appuntamento prenatalizio per regali nel segno della solidarietà.

Sabato 12 e domenica 13 novembre al “Circolo degli Esteri” il bazar per raccogliere fondi destinati all’assistenza gratuita ai malati inguaribili attraverso le cure palliative.

Un Bazar imperdibile organizzato dalla Fondazione Antea e dal suo Comitato Promotore, l'evento è ospitato nella prestigiosa cornice del Circolo degli Esteri e patrocinato dall'ACDMAE (Associazione Consorti Dipendenti MAE). Un'occasione da non perdere per gli amanti del Natale e non solo che partecipando contribuiranno alla raccolta fondi destinata all'assistenza gratuita ai malati inguaribili.

Al Bazar di Natale Antea si può trovare di tutto e di più: addobbi e oggettistica natalizia, panettoni classici e al cioccolato, pandori, prodotti enogastronomici, abbigliamento e accessori grandi firme, cristalli, porcellane, l’angolo per gli amanti del vintage, bigiotteria, decorazioni floreali, idee regalo fatte a mano e molto altro ancora.

Quest'anno tante aziende hanno deciso di contribuire donando i loro prodotti migliori tra queste: Seletti, Masciarelli, Acquerello, Casale Certosa, Banfi, Showroom Ilaria Bratta, Centonze, Giorgio Poeta, Il Colle del Gusto, RCR Cristalleria Italiana.

Appuntamento sabato 12 e domenica 13 novembre, con orario continuato dalle 10.00 alle 18.30 con servizio Bar, dolce e salato, per colazione, pranzo e aperitivo. Indirizzo: Circolo degli Esteri, Lungotevere dell'Acqua Acetosa, 42. Per informazioni 06.303321 - www.antea.net. INGRESSO LIBERO