"Battiti", rassegna internazionale di circo-teatro

Va in scena la rassegna "Battiti", circo teatro, danza, comicità, giocoleria, acrobatica aerea.

Tutti i fine settimana spettacoli per tutte le fasce d'età, con artisti provenienti da tutto il mondo e spettacoli straordinari con tecniche di acrobatica, aerea, giocoleria, danza e follia assortita! Ospiti di prestigio quest’anno con due dei più importanti giocolieri del mondo Stefan Sing e Wes Peden, e tanti artisti per l’aerea, la danza ed il clown.

Fiore all’occhiello è la sezione Piccoli Battiti, in cui vengono proposti spettacoli di circo teatro dedicati ai più piccoli. Tutte le domeniche mattina alle 11 gli spettacoli per bambini saranno un’occasione di svago per tutta la famiglia con la possibilità di conoscere giocolieri, acrobati e narrastorie provenienti da tutta Italia e dall’estero.

Da segnalare, il 20 novembre alle 21 "The Best Disaster" di e con Mr Mustache, divertente e surreale, uno spettacolo che porterà a tutti leggerezza e allegria. Per gli spettacoli per bambini, domenica 27 novembre, "In valigia", di e con Monsieur Barnaba, artista poliedrico e folle che saprà incantare i bambini di tutte le età.

Per chi ama vivere in prima persona il circo contemporaneo tante le proposte di workshop di giocoleria, di danza contemporanea e di trapezio con artisti da tutto il mondo, organizzate in collaborazione con Accademia Materiaviva.

Il programma completo di tutti gli spettacoli lo trovate su www.rassegnabattiti.it

Sconti per i possessori della tessera Metrebuscard - 0697616026. Per info e prenotazioni: info@teatrofuriocamillo.com.

Info e biglietti

Biglietto per singolo spettacolo?€ 15,00

Biglietto Ridotto (under 12, over 65, studenti?scuole di teatro o circo, possessore METREBUSCARD)?€ 13,00

Abbonamento a 3 spettacoli?€ 40,00

Abbonamento a 6 spettacoli?€ 75,00

Lo spettacolo Rollercoaster di Wes Peden non rientra nella promozione dell'abbonamento

Lo spettacolo C.A.B.A.R.E' ha un costo di 5 € e non rientra nell'abbonamento

Domenica mattina:?Bambini?8€?– Adulti?10€

? I biglietti per i singoli spettacoli possono essere acquistati il giorno stesso presso il botteghino del teatro. La prenotazione è obbligatoria.