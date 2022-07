Battello al tramonto sul Tevere, passeggiata nel Borgo di Nazzano e cornetti caldi

Sabato 9 luglio, alle 18:45 a Nazzano, in provincia di Roma, è in programma una suggestiva escursione con battello sul Tevere al Tramonto.

Una navigazione guidata in uno dei tratti più belli del Tevere, al tramonto, quando il rossore del cielo accende il cuore, con cena al sacco, da consumare al fresco della sera, all'aperto, in una graziosa area pic-nic.

A seguire è prevista una passeggiata poetica in notturna, tra i vicoli del borgo di Nazzano, dominato dal sontuoso castello Savelli. E per finire una capatina in un forno del paese per mangiare cornetti caldi a volontà.

Tutte le informazioni sull'escursione

NUMEROSITÀ: minimo 10 e massimo 23 persone.

ACCOMPAGNATORE: William Sersanti – Guida Ambientale Escursionistica, iscritta al registro nazionale A.I.G.A.E. (tesserino n° LA273).

COSA PORTARE: cena al sacco, acqua, abbigliamento sportivo, un indumento caldo per la navigazione guidata in battello sul Tevere, repellente per insetti.

QUOTA INDIVIDUALE: € 15,00 (essa include: navigazione guidata in battello e passeggiata poetica in notturna nel borgo).

PRENOTAZIONI: 339.8800286 (anche WhatsApp).

RITROVO: Nazzano (RM), ore 18.45. L’indirizzo preciso verrà fornito in seguito.

CANI: in questa iniziativa NON sono ammessi.